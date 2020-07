Testigo del caso del jubilado asaltado: «Vi al hombre pateándolo y escuché un 3er disparo»

El testigo clave del homicidio del ladrón Franco Moreyra en Quilmes, por el que está imputado y con prisión domiciliaria el jubilado Jorge Ríos, es un colectivero de la línea 257 que contó a los investigadores que presenció «parte de ese hecho» y reveló la dos secuencias en las que escuchó en ese sitio los tres disparos.

Las siguientes son las frases principales y textuales de la declaración completa del testigo –cuya identidad se resguarda-, que reprodujo la agencia de noticias Télam:

-«Me acerco de forma espontánea a la seccional policial de Quilmes Novena, luego de haber visto en los medios televisivos lo que ocurrió el pasado 17 de julio horas de la madrugada, en donde yo presencié parte de ese hecho».

-«Ese día, siendo aproximadamente las 4:40 horas, salí de mi domicilio a bordo de mi vehículo particular marca Fiat modelo Uno de color blanco con el capot negro, con dirección a la empresa de colectivo 257».

-«Al llegar a la arteria Acha y Ayola es que veo que van cruzando a las corridas dos masculinos sobre la calle Acha hacia Irala, de los cuales recuerdo estaban vestidos con ropas de gimnasia de color oscuras y con barbijos».

-«Luego de haber pasado la arteria Amoedo es que decidí volver, ya que me quedé pensando que estos sujetos que había visto correr podrían querer meterse a mi domicilio, dado que la zona es bastante insegura».

-«Doblo en la calle Benito Pérez Galdos sobre la arteria Acha con sentido norte a sur, y al llegar a la calle Ayola, observo una persona de contextura física morruda, pelo bien corto vistiendo una campera de color crema, al cual no reconozco porque esa calle no posee buena iluminación»

-«Este sujeto se tomaba del pecho con sus manos y estaba encorvado, por lo que me detengo y me coloco a la par y le pregunto si se encontraba bien, si necesitaba ayuda, por lo que este masculino no me respondió nada».

-«En ese momento es que veo por el espejo retrovisor de mi vehículo, que desde atrás ya se encontraba una persona mayor quien poseía en su mano un arma de fuego, y que en ese instante escucho un disparo de arma y que enseguida escucho un segundo disparo».

-«En ese momento y ante esta situación es que acelero mi vehículo y me voy del lugar, hasta llegar a la calle Irala donde doy la vuelta en U y vuelvo a pasar por donde estaba este hombre armado, haciendo esto por nervios ya que no sabía quiénes eran, no sabiendo cómo actuar, si bajarme o no».

-«Al pasar lo veo al hombre pateando al masculino que estaba en el piso y ante mis nervios sigo sin parar pero a baja velocidad, y en ese instante escucho un nuevo disparo, siendo el tercero».

-«Luego de hacer unos cincuenta metros, me detengo, con el fin de ver si podía reconocer a alguien de los que se encontraban en el lugar y observo que salen de una vivienda una mujer y un hombre los cuales algo me gritaban, no logrando escucharlos».

-«En ese momento recibo la llamada de mi mujer la cual me comenta que había escuchado disparos y me preguntaba si estaba bien, por lo que decidí retirarme hasta la empresa de colectivo 257, donde al llegar le comenté de esto a el inspector de la línea y a unos compañeros, los cuales se sorprendieron pero que luego de unos instantes me dieron la planilla y salís a trabajar».

-«No me presenté ese mismo día a la seccional policial por temor a que luego me vayan a buscar a mí».