«Tibio» y «sin plan», a Alberto F lo critican desde el chavismo hasta The Economist

Por motivos diferentes y desde extremos ideológicos, al presidente Alberto Fernández lo criticaron duramente en la misma jornada dsde el gobierno chavista de Nicolás Maduro y el diario británico liberal The Economist.

Para empezar, el titular de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, Diosdado Cabello criticó al presidente Alberto Fernández, en su programa semanal de la televisora pública de Venezuela (VTV) donde dijo: “El presidente de Argentina es así como tibio, no sé, ¿verdad?. De tibio pa’ frío. Cuidado si frío nada más. Pero no es Macri, al menos. ¡O uno cree que no es Macri! Uno lee algunas cosas y dice: ¿Dios, para dónde van? Ojalá que se encuentren con Kirchner, con la fuerza de Néstor Kirchner”.

Y siguió: “No lo estoy criticando, ni me meto en asuntos internos. Solo siento la frialdad y la falta de solidaridad entre hermanos que están en la mira del imperialismo. Se sienten superiores… están en la mira del imperialismo”.

Las críticas de Cabello ocurren por el destrato que hizo Fernández a la carta enviada por Nicolás Maduro por la muerte de Diego Maradona y ante su falta de definición de cara a las elecciones del domingo en Venezuela.

Por su parte, el diario británico liberal promercado The Economist, calificó a Fernández en un editorial como “presidente argentino sin plan” y lo describe como un político que hace un “muddling through” (lo que se traduce en “vamos viendo”).

Luego cuestionó el manejo de la pandemia: “demoró, más que prevenir, un grave brote de Covid 19; la Argentina está entre los diez países con más muertes en proporción a su población”.