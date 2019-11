Tinelli cruzó a Monseñor Aguer: “¿De los curas pedófilos no dijo nada?”

El conductor televisivo, Marcelo Tinelli, le respondió a Monseñor Héctor Aguer, quien en una columna publicada en un medio religioso apuntó contra la comunidad LGBT , y lo criticó junto a su Ángel de Brito, sin nombrarlos directamente.

«De los curas pedófilos no dijo nada??? No llegué a leer toda la nota, porque sus palabras me hacen recordar a la inquisición», replicó el conductor de Showmatch.

Aguer se había referido al vicepresidente de San Lorenzo como un «engendro»: «Otro de los principales responsables: el showman con probables posibilidades políticas, que también exhibe en el espectáculo la vida privada de sus bailarines, y promueve entre ellos superficiales emparejamientos; que semejante engendro tenga buen rating mide hasta qué nivel hemos caído».

Asimismo, el religioso había atacado también al jurado del certamen de baile: «Otras conductas destructivas son difundidas elogiosamente como si fueran lo normal, lo que ahora se acostumbra, lo natural. Por ejemplo, se expone a la curiosidad pública, lujo de detalles y actualización permanente, los amoríos fugaces de gente de la farándula. Basta desplegar la sección Espectáculos de algunos diarios o actualizaciones con el demonio de la mañana que anda suelto en un canal de televisión».

De Brito también se encargó de responder las «acusaciones» de Aguer en su cuenta de Twitter: «Podríamos visitar a Monseñor el mes próximo con una nueva marcha del orgullo, y todas las agrupaciones feministas. Pañuelos verdes y banderas arcoiris! ¿Qué dicen? «.