Jueces, compra de dólares, Ley Yolanda; todo lo que aprobó el Senado este 8/10

Por amplia mayoría, el Senado dio acuerdo a 28 pliegos judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobó varias iniciativas.

El dictamen sobre los jueces y fiscales fue aprobado por 40 votos afirmativos.

La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT) fue la miembro informante del dictamen de acuerdo para 28 pliegos de funcionarios judiciales remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional. La legisladora informó que se habían publicitado las audiencias y que también se habían recibido 215 observaciones. La senadora afirmó “que en esa audiencia tratamos el traslado de 10 funcionarios y que a la misma no concurrió la oposición, ni 3 jueces”.

Fernández Sagasti remarcó que “la audiencia pública es televisada y que la ciudadanía en general puede conocer a quienes serán jueces, fiscales, defensores y otros funcionarios que decidirán sobre cuestiones importantes como la libertad de las personas”. Recordó que “la ausencia de los tres magistrados motivó el rechazo de sus pliegos” y subrayó que “la presencia en la audiencia pública es un requisito ineludible para aprobar pliegos de funcionarios judiciales”.

Concluyó que “dictaminar a favor de los 28 pliegos, ratifica el compromiso con la Constitución Nacional”. En ese punto destacó que la Comisión de Acuerdos “trabaja incansablemente para dar respuesta a todas las jurisdicciones judiciales en donde hay postulaciones vacantes”.

La senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (FdT explicó que su bancada “no concurrió a las audiencias porque no está reglamentado que pudieran hacerse de manera virtual”. Dijo que “las audiencias de manera remota no están reglamentadas” y que por “eso nuestro bloque tomó reserva sobre estos pliegos”.

Señaló que “los tres jueces que no vinieron a las audiencias es porque no están contempladas las audiencias para contemplar traslados, ya que de hecho el Consejo de la Magistratura había elaborado un reglamento que señalaba que no era necesaria la audiencia”. Algo que, dijo, “posteriormente fue modificado por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura y entonces el Senado revisa con retroactividad”. Se manifestó en contra del dictamen de mayoría y afirmó que “mediante una jugarreta se viola el principio del juez natural”.

El senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal) se manifestó en contra del dictamen mayoritario, no por su oposición a los candidatos sino por lo que definió “como política de control ideológico del oficialismo”.

Ley Yolanda o Ley de Formación Integral en Ambiente, con Perspectiva de Desarrollo Sostenible y con Especial Énfasis en Cambio Climático para las personas que se desempeñen en la función pública.

La senadora por San Luis, María Eugenia Catalfamo, (FdT) fue la miembro informante de la iniciativa que lleva el nombre de Yolanda Ortiz, una activista comprometida con el medio ambiente, que en 1973 había sido convocada por el ex presidente Juan Domingo Perón y se convirtió en la primera mujer en ocupar la entonces secretaría del área.

La ley tiene como objeto garantizar la formación para las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en todos los poderes del Estado de la Nación.

Tanto la miembro informante, como la mayoría de quienes intervinieron en el debate destacaron que “el proyecto tiene una mirada transversal”. La senadora por Buenos Aires, Gladys González (PRO) destacó que esta ley “no es un punto de llegada sino un punto de partida” en la formación medioambiental.

Por unanimidad, el proyecto obtuvo media sanción favorable.

Equidad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional.

La senadora por La Pampa, Norma Durango (FdT) fue la miembro informante de la iniciativa que promueve la equidad de género. Dijo que el proyecto tiende a “erradicar los estereotipos del machismo en la sociedad”. En su presentación, la legisladora destacó que “escuchamos a las organizaciones de la comunidad comprometidas con la temática”.

Afirmó que en una proporción no inferior al 1% “deben estar representadas las diversidades sexuales”. Aseguró que “no solamente se está avanzando en una proporcionalidad justa del género y de las diversidades sino que además se están estableciendo acciones para que los medios de comunicación se sumen a la lucha contra la violencia de género”.

Consideró que el proyecto “incluye en la letra y el espíritu, la representación de las mujeres y las diversidades sexuales”.

La senadora por La Pampa, sostuvo que de acuerdo a un trabajo de Fopea “el 61% por ciento de las mujeres tiene un jefe varón” y que “tan solo el 16% de las mujeres son consultadas en las notas periodísticas”. Concluyó que “no es posible a esta altura de la historia aceptar que las mujeres y las diferentes diversidades tengan un rol minúsculo en los medios de comunicación”.

Durango finalizó diciendo “que no se puede pensar en una legítima democracia si se restringe la participación de las mujeres y de todas las diversidades sexuales en los medios de comunicación”.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Modificaciones al Convenio Constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata)

El senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT) fue el miembro informante de esta iniciativa. Recordó que la “cuenca del plata está integrada por cinco países y que tiende a la integración y a un mejor uso de los recursos. Una estrategia para el desarrollo”.

Destacó que “en el 2010 hubo una transformación del Fonplata para transformarlo en un Banco para el Desarrollo”. Subrayó que “hay un acuerdo constitutivo muy grande para concretar el proceso y que los cinco miembros fundacionales tendrán la mayoría”. Dijo que es significativo “crear fuentes de financiamiento dirigidos por nosotros”.

También defendió “un acuerdo para el Comité Intergubernamental de la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay”. Dijo que si bien “el acuerdo de sede es menor, ratifica el carácter de integración” y que establece su sede en Buenos Aires, Argentina.

El senador por Mendoza, Julio Cobos (JxC) adelantó el acompañamiento de su bancada a este proyecto y destacó “el cambio de estatus jurídico-financiero del Fonplata”.

La propuesta fue aprobada por unanimidad.

Resolución que prohíbe comprar dólares a los legisladores y funcionarios políticos del Congreso.

El primer punto en debate en la sesión, fue la resolución de los titulares de ambas cámaras del Congreso prohibiendo a los legisladores y funcionarios políticos acceder a la compra de dólares. La resolución fue aprobada por 64 votos afirmativos contra el voto negativo del senador por Salta, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal).

Romero calificó que “la resolución era innecesaria y demagógica como suele suceder con el titular de la Cámara de Diputados que siempre quiere lucirse frente a la tribuna”. Consideró que la medida “no va a granjearse el favor popular, ya que la gente está enojada con la política porque en todo este período democrático no hemos podido resolver la inflación, la desocupación y la pobreza”.

El senador por Chubut, Juan Mario Pais (FdT), sostuvo que “hay que dar señales concretas y estamos frente a la necesidad de preservar las reservas”. En ese sentido afirmó que “los responsables de funciones políticas en el Congreso han dado una señal a la sociedad de mantener nuestras reservas monetarias”.

Protocolo de funcionamiento con mayores presencias en el recinto.

El segundo tema en ser considerado fue el protocolo de sesiones remotas del cuerpo y la ampliación presencial en el recinto de algunos legisladores. El senador por Chubut, Juan Mario Pais (FdT) destacó que “desde el primer decreto presidencial hemos actuado de acuerdo al reglamento y hemos sesionado casi el doble que el año anterior”. Destacó que su bancada interpretó que el aislamiento de la pandemia Covid-19 se encuadra en la definición de “gravedad institucional”.