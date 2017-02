Todos imputados e imputadas: Parrilli, De Vido, Zannini, Abbona, Timerman, Cristina, etc.

El fiscal Pollicita amplió las acusaciones en la causa por el supuesto encubrimiento de los iraníes en el atentado de la AMIA y pidió investigar al ex titular de la AFI y al ex ministro de Planificación, entre otros.

El fiscal federal Gerardo Pollicita amplió las acusaciones en la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de perpetrar el atentado a la AMIA e imputó al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli y al ex ministro de Planificación Julio de Vido, según el dictamen firmado este viernes.

Pollicita también pidió investigar al excanciller Héctor Timerman y otros exfuncionarios, a la par que solicitó una veintena de medidas de prueba por el presunto encubrimiento en la causa que investiga el atentado a la AMIA en 1994.

El fiscal dio curso a la denuncia del fallecido extitular de la Unidad AMIA e imputó además al diputado Andrés “Cuervo” Larroque y al exsecretario Legal y Técnico Carlos Zannini.

Lo mismo hizo con la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, el líder de Quebracho, Fenando Esteche y Jorge Khalil, allegado a la embajada iraní.

La presentación fue hecha ante el juez Ariel Lijo, a quien además le reclamó un entrecruzamiento de los teléfonos de todos los imputados e informes a Cancillería sobre las negociaciones llevadas a cabo por el luego frustrado Memorándum de Entendimiento con Irán por la causa AMIA.