“¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?”, una provocación argumentada

A menos de 6 meses de votar en las internas abiertas (PASO), surgen las dudas de siempre sobre las elecciones: ¿votar cambia algo? ¿es la mejor manera de elegir representantes? ¿por qué es importante?. El politólogo Adam Przeworski aborda esas dudas y desde el título de su último libro, provoca: “¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?”.

Uno de los aspectos interesantes acerca del politólogo Adam Przeworski, autor de este libro titulado “¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?”, es su abordaje de los temas desde un enfoque interdisciplinario, con firme base de derecho, abundantes antecedentes y datos. Y más cercano a nosotros (los argentinos) el hecho de que nos visita cada año y se empapa de la realidad política y social que vivimos.

Otro dato: Przeworski ha sido galardonado con el denominado ‘premio nobel’ de la Ciencia Política: el premio Johan Skytte.

Por último, el autor plantea las preguntas incómodas que se hace el común de la gente y apela a un lenguaje llano y accesible.

Así, por ejemplo, en su reciente obra nos explica que, a pesar de que las elecciones nos dejan mayormente desilusionados –ya sea porque nuestro candidato pierde o porque gana pero no cumple sus promesas o no mejora nuestra situación económica-, seguimos votando regularmente así como un hincha de fútbol sigue alentando a su equipo a pesar de las derrotas.

Pero ¿por qué ocurre este fenómeno de aceptación de algo que a la mayoría nos deja disconformes siempre? Es una de las preguntas que se hace el autor.

Otra cuestión que el politólogo no elude es la relación entre propiedad y poder, “alrededor del cual se armaron los conflictos políticos durante los últimos 200 años”. Y por eso plantea: “¿qué podemos esperar en un mundo real en que sólo algunos disfrutan del privilegio de la propiedad, en que los mercados distribuyen de manera desigual los ingresos y en que los partidos y los políticos hacen su mejor esfuerzo para perpetuarse en el poder?”.

Tras estas preguntas, Adam Przeworski analiza cómo surgió la idea de elegir gobiernos, los conflictos entre gobierno y mayorías, la protección de la propiedad y los cambiantes métodos por los que quienes están en ejercicio protegen su poder. Así, busca distinguir las características del mecanismo electoral que evolucionaron con el tiempo y variaron entre países.

Y luego, toma las elecciones en su mejor versión, cuando son “competitivas”, y se sumerge en los interrogantes asociados con sus efectos sobre facetas específicas del bienestar social.

En perspectiva ‘churchilliana’, para Przeworski las elecciones “son el menos malo de los mecanismos para escoger a nuestros gobernantes” y por eso, es “inevitable que las elecciones generen ganadores y perdedores temporarios”.

Cabe recordar en este aspecto algo que resultaría obvio: el autor recuerda que las elecciones no le dan a los gobernantes instrucciones vinculantes sobre cómo gobernar o cómo cumplir sus promesas de campaña.

Y entra aquí la influencia del sistema económico que nos rige casi mundialmente: “el capitalismo impone límites en las decisiones que se pueden alcanzar mediante elecciones, restricción que ata a todo gobierno”.

Entonces ¿de qué sirven las elecciones? Adam Przeworski propone una explicación: ofrecer un proceso por el cual personas con distintos intereses procesan sus conflictos de manera pacífica.

Quizás no es suficiente, pero garantizaría la paz social, lo cual no es poco.

Sobre el autor

Adam Przeworski es profesor Carroll and Milton Petrie de Ciencia Política en la Universidad de Nueva York. Se desempeñó como profesor en la Universidad de Chicago, y como docente invitado en la India, Chile, Francia, Alemania, España y Suiza. Miembro de la American Academy of Arts and Sciences desde 1991, fue distinguido con el Gregory Luebbert Award (1997), el Woodrow Wilson Prize (2001) y el John Skytte Prize (2010). En Siglo XXI publicó Qué esperar de la democracia.

Ficha Técnica

Título: ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? pequeño manual para entender el funcionamiento de la democracia

Autor: Adam Przeworski

Sello: Siglo XXI Editores

Traducción: Azucena Galettini

Colección: Derecho y Política

Formato: 14 x 21

Tapas: Rústicas

Páginas: 176 págs.