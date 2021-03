Topic Sobre la caída del sector del automovil en España tras el coronavirus

El coronavirus se ha convertido en un fenómeno con un profundo efecto no solo en la salud, si no en diferentes sectores económicos y en muchos aspectos de la vida. El colapso de centros de salud, el confinamiento, cierre inesperado de establecimientos, imposibilidad para viajar, entre otros son los efectos que ha tenido el paso del virus, sin contar, por supuesto, con la pérdida de numerosas vidas. El sector automovilístico no salió ileso de esta contienda, y es que son pocos los sectores que no se han resentido, pero ciertamente si buscas consejos para comprar un coche hoy en día, querrás conocer el estado del sector y cómo afecta tu compra.

El sector automovilístico, a nivel económico, es de gran importancia en España y se ha visto afectado tanto por detenimiento de la producción de automóviles en diferentes partes del mundo, como el detenimiento del mercado, incluso el sector asociado a los coches eléctricos se ha visto afectado. Ciertamente las diferentes empresas asociadas a este sector han hecho lo necesario para mantenerse a flote, porque a pesar de las circunstancias aún existe un mercado que requiere de acciones para seguir funcionando. Si tienes intenciones de conseguir un auto pronto y aún no decides el tipo que mejor te conviene, puedes consultar Opiniones España en busca de las reseñas de diferentes usuarios.

La producción, como señalamos previamente, ha sido de los aspectos afectados negativamente por la pandemia. Cómo ya sabemos, el coronavirus tiene como punto de inicio la ciudad de Wuhan, en china, que resulta ser el país con la principal producción de automóviles del mundo. Esto se traduce en graves consecuencias, sobre todo por la prolongación de la crisis, sin embargo, a corto plazo el daño se esperaba fuera recuperable. En España, existe la misma preocupación sobre la extensión de la pandemia, que ha tenido como consecuencia el detenimiento de fábricas, que para abril del año anterior, cuando aún se hablaba de forma positiva sobre el desarrollo de la situación, la producción disminuyó en un 85%.

España es uno de los países de la Unión Europea con principal exportación de automóviles, y cuenta con gran cantidad de fabricantes de autopiezas, que a raíz del coronavirus, han disminuído significativamente su producción, han tenido que disminuir la cantidad de empleados de sus empresas y se ha generado tal impacto, que no se espera poder recuperar el ritmo que existía en 2019, por al menos 2 o 3 años.

El grave efecto del coronavirus, además de lo antes descrito, se debe a que las fábricas permanecieron meses cerradas como medida obligatoria de prevención, y posteriormente, dada la dificultad que existe para mantener seguros de contagio a los empleados en las líneas de producción, también afectaron profundamente al sector. Así como la disminución en la demanda. Las matrículas de los automóviles en España, disminuyeron muy rápido, más que en la mayoría de los países y la venta de coches de fabricación nacional, también disminuyó más de 30% en comparación al año 2019.

Para el final de 2020, las cifras de fabricación añadieron algo de esperanza pues la cantidad de automóviles fabricados aumentó en un 8.5% en relación al mismo mes del 2019. Pero esto no es suficiente para mejorar las cifras generales del sector que son, en general, bastante negativas. La disminución de fabricación en España, en comparación con el año 2019, alcanza el 20%. Pero es innegable que las cifras indicaron que para el final de 2020, la demanda de autos españoles experimentó un aumento significativo que genera buenas expectativas para el año en curso.

Sin embargo, una de las cuestiones más negativas es la pérdida de empleos generada por esta crisis. Se estimó que para este 2021, al menos 10.000 personas asociadas a la industria perderían su trabajo, además que la cantidad invertida en proyectos de desarrollo, deberá ser reducida, poniendo a la industria un paso atrás en innovación y creación, pero son medidas necesarias para sobreponer la situación y superar lo mejor posible la crisis.

Es un sector que cuenta con mucha presión para encontrar las soluciones que le permitan recuperarse y permanecer en el campo de las nuevas tecnologías, un aspecto esencial para mantener al público atento, pues es un aspecto que moviliza y da vida al sector automovilístico. Si se recupera o no de forma adecuada el sector automovilístico, depende enteramente de las decisiones inteligentes que hagan las distintas compañías en los próximos meses, pero sin duda, este es otro gran ejemplo del impacto económico que la pandemia por coronavirus ha generado alrededor del mundo.