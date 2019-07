Transener aseguró que el apagón “no fue consecuencia de la sub inversión”

La empresa Transener, transportista de electricidad controlada por Pampa Energía y la estatal Ieasa en partes iguales, afirmó este miércoles que el apagón en la mañana del domingo 16 «no fue consecuencia de sub inversión alguna», y pidió «disculpas a la población por los trastornos causados».

En un comunicado difundido tras el informe en el Senado del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, la compañía aclaró sobre «la cuota de responsabilidad en su área de competencia» y las «distintas circunstancias extraordinarias se combinaron en ese momento».

Entre «los motivos principales que contribuyeron a que una falla fugaz genere el desequilibrio del sistema», Transener mencionó las «condiciones climáticas adversas; el bay pass entre la línea Campana-Colonia y la línea Colonia Elía-Manuel Belgrano, a raíz del traslado de la Torre 412; y el despacho de generación asimétrico, posible por las condiciones de baja demanda, con fuerte preponderancia del Norte».

Según la compañía, «dado el cambio de la configuración, a raíz del by pass, el sistema automático de protección y control, denominado DAG (Disparo Apertura de Generación) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección».

El DAG, explicó el comunicado, fue diseñado de manera conjunta por Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) y otros agentes del mercado, y traspasada a Transener para su operación y mantenimiento en el año 2000.

Este dispositivo, añadió la compañía, «tiene como función la desconexión de generadores ante perturbaciones en las redes, lo cual, juntamente con los esquemas de alivio de demanda y estabilidad del parque de generación, son los mecanismos que permiten acotar el alcance de la perturbación y evitar el colapso del sistema».

El DAG fue concebido como «un sistema automático de protección, cuyo diseño fue programado para fallas simples», pero tras el «inadecuado reconocimiento» de las señales de protección «el automatismo interpretó a la falla simple como doble e inhibió su actuación», señaló la empresa.

El sistema busca trasferir la potencia por caminos alternativos, y genera oscilaciones que en este caso «fueron de importante magnitud por la considerable asimetría de generación».

Para estas oscilaciones el sistema cuenta con mecanismos de protección «ajenos al sistema de transporte en Extra Alta tensión», que buscan un nuevo equilibrio entre demanda y generación, a fin de preservar de manera parcial al sistema y evitar su colapso total.

Según Transener, «en el área en que se produjo el evento la reposición fue inmediata, pero también fue rápida la reposición del servicio general (en 8:30 horas se había repuesto el 75% de la demanda del país)».

La empresa destacó que «todas las instalaciones del sistema de transporte estuvieron disponibles de manera inmediata y respondieron de manera adecuada a los requerimientos de maniobras».

Resalta luego el plan de inversiones «creciente y sostenido» de los últimos tres años, que triplicó el promedio del período 2002-2016, mientras los indicadores de calidad técnica «han sido sensiblemente mejores a los requeridos por el contrato de concesión y muy superiores a países de la región e inclusive desarrollados».

«Fallas similares se han producido en muchos otros países, como EE.UU., Suecia, Alemania o Italia. La clave de la robustez de los sistemas de transporte radica en la rapidez con la que se recupere el servicio eléctrico», concluyó Transener.