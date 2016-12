Tras el ‘golpe’ de Ganancias, Macri retrucó con el pasado kirchnerista de Massa, Bossio y Solá

El presidente Mauricio Macri afirmó que “la irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino”, al aludir a la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de la oposición sobre modificaciones del impuesto a las Ganancias.

Al hablar en el acto de reinauguración del aeropuerto “El Plumerillo” de Mendoza se refirió al acuerdo opositor para aprobar el proyecto, señalando que escuchó por radio –en la mañana de este miércoles- un oyente que había dicho que tuvo “una pesadilla”.

Esa pesadilla, agregó, fue ver “la imagen del Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner (en alusión a Sergio Massa), al ministro de Economía (de ese gobierno) Axel Kicillof, (al titular del Anses del kirchnerismo) Diego Bossio”, como también al ex gobernador Felipe Solá y a la ex ministra de Trabajo Graciela Camaño hablando sobre las modificaciones en Ganancias “del que no se ocuparon por más de una década”.

“Como si los argentinos no tuviésemos memoria”, agregó Macri y sostuvo que también saben que “hemos dado batalla en un año durísimo, que a mucha gente le costó, que tuvo que poner el hombro porque nos dejaron un país quebrado, con deudas por todos lados”.