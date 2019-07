Tras el intento de Macri de polarizar con los sindicalistas, Moyano no hará paros

El secretario General del Gremio de Camioneros, Hugo Moyano, anunció este lunes que los gremios opositores al Gobierno nacional no realizarán paros durante la campaña electoral y consideró que los trabajadores deben «pelear en las urnas».

«Tenemos que convencer a la gente que no se vuelva a equivocar y me parece que el paro no es la forma de pelear ahora, hay que pelear en las urnas», consideró Moyano.

En declaraciones a la radio El Destape, evaluó que «la CGT tiene que decir que no van a votar un gobierno que amenace los derechos de los trabajadores».

«Si la CGT no dice a quién van a votar, tienen que decir a quién no van a votar», advirtió el sindicalista camionero, quien precisó que la central obrera, «cuando hubo gobiernos que hacían cosas que no correspondía, lo decía públicamente».