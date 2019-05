Tras la derrota en Córdoba, Carrió cruzó a Marcos Peña

La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, dijo que siente «asco» de los dirigentes del oficialismo que no participaron de la campaña de Mario Negri en Córdoba y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aunque sin nombrar a la diputada, salió a responderle, al indicar que «con aciertos y errores, siempre» cuidan «a las mujeres y hombres» que «representan en cada elección» a Cambiemos.

El fuerte cruce se produjo a través de redes sociales y se registró luego de la derrota de Negri, donde fue superado por amplio margen por el gobernador peronista, Juan Schiaretti.

«Creemos en una política humanista, transformadora de la realidad, transparente y al servicio de los ciudadanos. Ese fue siempre el mandato y el espíritu de Cambiemos. Seguiremos trabajando para lograrlo en cada lugar del país», afirmó el ministro coordinador.

Horas antes, a través de audios que difundió en redes sociales, la diputada dijo que sentía «asco» de los dirigentes oficiales que no participaron de la campaña de Córdoba Cambia.

«Cambiemos no apoyó a Cambiemos», se quejó Carrió, a la vez que advirtió que «recorrer Córdoba era saber que ganaba Schiaretti».

Y añadió: «Voy a discutir en el seno de Cambiemos lo que significa la política clásica y humanista versus la política posmoderna, mentirosa, falaz y pegada solamente al éxito. La Coalición Cívica nació en la adversidad. No abandona a los derrotados sino que lucha por la República, que es más importante que los resultados. Nunca especulé con una derrota o victoria, nunca traicioné los principios humanistas».

«La falta de estrategia de Cambiemos a nivel nacional es una constante, por eso en Córdoba fue dividido. Cambiemos no apoyó a Cambiemos; el ministro del Interior (Rogelio Frigerio) hizo su sociedad con los gobernadores del PJ», señaló.

Tras la dura derrota, la chaqueña lanzó: «Qué terrible es que en la derrota se borren todos, me dan asco. Que el Gobierno nacional no se sienta prescindente. Los dirigentes de Cambiemos tienen que defender a un Gobierno que no puede obtener resultados económicos, y de eso ellos no tienen la culpa». Y concluyó: «¿Qué van a hacer si nos derrotan? ¿Se van a borrar? Yo no estoy para borrarme, pero si esa es la política estoy dispuesta a no estar, porque no me gusta, no es humanista».