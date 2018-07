Tras la descompensación, ‘Pity’ Álvarez fue trasladado a Tribunales

El cantante Cristian “Pity” Álvarez se entregó este viernes por la mañana en una comisaría de Villa Lugano y confirmó ante los medios de prensa que asesinó a Cristian Maximiliano Díaz porque, sino, el hombre lo iba a matar a él.

Pasado el mediodía, Pity Álvarez fue trasladado a Tribunales donde se esperaba que ratificara sus dichos. Previamente se había descompensado en la comisaría y atendido por personal del SAME.

El roquero, que llegó a la comisaría vestido con un gorro azul, lentes de sol, señaló: “Sí, yo fui el que disparé. No vengo a declarar. Yo lo maté. Lo maté porque era él o yo. Lo maté porque, si no, me iba a matar él”, dijo.

“Era un pibe que choreaba”, afirmó.

El cantante fue señalado por al menos tres testigos, quienes declararon que tras una discusión mató a balazos a Cristian Díaz en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Luego del hecho, el músico fue a Pinar de Rocha, un local bailable de Ramos Mejía donde brindaba un show Ulises Bueno.