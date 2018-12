Tras la entrevista a Darthés, Juan Guilera (ex de Thelma) reveló un llamado telefónico

El actor Juan Darthés, denunciado por la actriz Thelma Fardin por haberla abusado en un hotel en Nicaragua cuando ella tenía 16 años, afirmó este jueves en una entrevista televisiva que “eso jamás pasó”, sino que “fue ella” quien se le insinuó y aseguró que “nunca” violó a nadie.

“Ella golpeó la puerta y me dijo que no le funcionaba una llave. Pero jamás pasó nada, fue ella la que se me insinuó, me quiso dar un beso y yo tuve que echarla de la habitación”, dijo Darthés en una entrevista que concedió al canal América24.

Darthés, quien fue suspendido como afiliado de la Asociación Argentina de Actores, dijo además que “si fuera verdad” lo que denunció la actriz “él sería el primero en matarse”.

Durante la entrevista que apenas duró 10 minutos, el actor y cantante aseguró que en la habitación del hotel en Managua le gritó “qué te pasa” y que en 2009, fecha que puso la denunciante al ataque, “ella estaba de novia con (el actor) Juan Guilera”.

“Hace 9 años tengo pruebas; volvimos en el avión, no estábamos solos, estaban los padres de la actriz Laura Esquivel, los productores, y creo que Thelma se sentó al lado mío”, relató Darthés y preguntó: “¿Sería lógico que al otro día estuviera todo normal?”

El actor sostuvo que cuando vio la denuncia por violación que presentaron las actrices al martes desde el escenario de un teatro porteño, tuvo “pensamientos muy oscuros” y dijo: “estoy muerto”.

“La carrera ya no me importa, sólo quiero cuidar a mi mujer e hijos”, manifestó.

Asimismo, agregó que “probará su inocencia ante la justicia” y que viajará a Nicaragua, país donde fue radicada la denuncia.

“Si yo supiera lo que piensa ella. No tengo idea por qué lo hace. Si yo fuera el país, también lo creía”, continúo Darthés en la entrevista que fue grabada en su casa.

Ante la consulta de por qué la abogada Ana Rosenfeld renunció a defenderlo un día antes de que se hiciera público el caso, Darthés expresó: “No estoy de acuerdo con la decisión que tomó” la letrada. “No puedo obligar a la gente a que me crea”, añadió.

“Yo no me borré, estoy acá; ya el país se puso en el lugar de Thelma pero no es verdad; lo probaré en la justicia”, acotó.

El acusado afirmó que los médicos le recomendaron que “no mirara tele” y calificó de “locura mediática” la acusación en su contra.

El martes, la ex integrante del elenco de Patito Feo presentó junto a un grupo de actrices una denuncia por violación contra Darthés al asegurar que el ataque sexual ocurrió cuando ella tenía 16 años y él 45.

Hoy, Darthés no se presentó en los tribunales de retiro de Comodoro Py a una audiencia de conciliación con la también actriz Calu Rivero que lo acusó de acoso sexual, tras iniciarle juicio a la actriz por “daños y perjuicios”.



A continuación un fragmento de la entrevista:



Mauro Viale: “¿Cuál es tu versión de los hechos”.

Juan Darthés: “Yo estoy muerto, estoy indignado, tengo una bronca increíble, no salí a hablar antes porque me recomendaban los medios que no tirara, no veía toda esta locura mediática que se armó con el tema, y decidí ayer, mirar un poco, a partir de eso, no te puedo explicar las cosas que pasaron. Cuando me enteré de todo lo que estaban diciendo, cuando vi la denuncia. Y a partir de pensamientos muy oscuros pero muy oscuros. Estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Mano a mano. Yo estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa es decir mi verdad. Nunca hice eso. Yo nunca violé a nadie. Yo nunca acusé a nadie. Nunca”.

MV: “¿Qué pasó?”.

JD: “No sé. Yo la saqué de mi habitación. Yo le dije ‘estas loca, ¿qué te pasa?’. Fuí yo él que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Si yo supiera lo que piensa ella… No tengo idea por qué lo hace. Pero es que si yo fuera el país también lo creería con 100 mujeres creyéndolo y avalándolo… Yo voy a ir a Nicaragua, yo fui el único tipo que me presenté ante la justicia, oh casualidad que me castigan de esta manera. Yo la llevé a la justicia, avalé…No es que yo me… No pasó absolutamente nada. Le dije a Thelma ‘vos tenés la edad de mi hijos’. Golpeó la puerta ella para decir que no le funcionaba la llave. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Ella se me insinuó. Me quiso dar un beso. Ella estaba de novia con Juan Aguilera. Y yo le dije salí de acá. Miente. ¿Vos crees la teoría del rumor?”.

MV: “¿Rosenfeld cree la versión de Thelma?”.

JD: “Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo pero… ¿Cómo hago para que me crean? ¿Cómo te ponés en mi lugar?”.

MV: “No pensé que ibas a cortar esta versión tan diferente”.

JD: “Te voy a contar la verdad… ¡No pasó! ¡Nunca llegamos a nada de eso!”.

MV: “Yo no voy a opinar nada”.

JD: “Mirá, yo decía, yo ya estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto cívicamente, en mi carrera, pero tampoco me importa, lo único que me importa son mis hijos y mi mujer”.

En tanto, Juan Guilera (expareja de Fardín) reveló en una entrevista con Crónica TV que Darthés lo llamó y le hizo una extraña pregunta.

El cronista comenzó la charla preguntándole a Guilera: “¿Juan Darthés te llamó para usarte en defensa propia en este hecho?”. Juan Manuel afirmó: “Difícil poder asegurarlo, todo indica que sí. A mí ya me pareció sospechoso en el momento en que me hace una pregunta bastante crítica, que a mí me llama la atención”.

“Esto fue un lunes, más o menos a las 7 de la tarde, casi 24 horas antes de que Thelma haga la conferencia. Él me escribió desde un número que yo no tenía registrado, con la foto de un chico, un adolescente. Me dijo ‘Juancho, soy Juan Darthés ¿podemos hablar?’. Como no reconocí la foto, le pregunté quien era el de la foto, si era su hijo y me dijo ‘sí, negro te estoy hablando desde su teléfono. ¿Te puedo llamar?’. Yo pensaba que hacía diez años que no hablaba con él y que me iba a hacer, no sé, una propuesta laboral. O algo así, que es lo más común”, continuó su relato.

“Me dijo, ‘disculpame que te llame, pero estoy desesperado porque me llegó por fuente muy fiel que mañana Thelma me va a acusar a mí de violación. Yo me quedé duro en el teléfono, no estaba entendiendo ya ni siquiera por qué me estaba llamando. Entonces, me hace dos preguntas. Una era si yo seguía en contacto con ella, a lo cual le dije que no, que en estos diez años no había vuelto a tener contacto con ella”, detalló Guilera.

“La segunda pregunta es la que a mí me llamó la atención y me da la sensación de que hay una utilización de información, manipulación. Porque me preguntó si yo diez años después me acuerdo que en algún momento yo le dije a él que Thelma tenía fantasías con él. Yo le dije que no, que yo no le dije eso ni me acordaba de haber hablado con él de Thelma. Que era muy raro que pudiera acordarme de algo que hablé con él hace diez años. Básicamente ahí terminó la conversación y me dijo que lo disculpe por meterme en todo este mambo. Después de esto, lo primero que hice fue llamarla a Thelma porque me pareció que tenía que tener esta información. Yo no sabía si iba a servir para algo, pero ya me parecía raro que me haya llamado. La sensación que tengo ahora es mi apoyo incondicional y absoluto hacia Thelma. Fue una persona muy importante en mi vida, estoy anonadado y no puedo creer lo que escuché”, siguió.

Guilera también desmintió a Juan Darthés y negó que estuviera en pareja con Thelma Fardin en abril de 2009: “No estábamos de novios en ese momento en la gira”.