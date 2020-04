Mediante el formato de videoconferencia, el ministro de educación, Nicolás Trotta, dialogó con los integrantes de la Comisión de Educación del Senado y respondió las más de 150 preguntas que los senadores le habían hecho llegar el día anterior, cuando se constituyó la comisión y se eligió como titular de la misma a la senadora por San Juan, Cristina López Valverde (Frente de Todos).

El ministro consideró que uno de los desafíos de su gestión “es que la desigualdad educativa”, a la que caracterizó como previa a la pandemia del Covid 19, “no se profundice”. En ese punto dijo que “al momento de regresar a las clases vamos a encontrar aulas mucho más heterogéneas”.

El funcionario destacó que habría que poner el acento en aquellos que cursen el último año de algunos de los tramos del proceso educativo y su “confluencia” con las siguientes instancias. “No necesariamente hay que imaginar que habrá que eliminar las vacaciones de verano. Si poner el foco en aquellos que estén finalizando un nivel. Si quizás los que terminen la educación secundaria deban tener un cierre para intensificar los contenidos”, subrayó.

Al explayarse sobre la necesidad de confluencia del ciclo lectivo del año 2020, con los del 2021 y 2022, Trotta no descartó que en las universidades nacionales “las clases del año 2021 quizás comiencen en el mes de mayo”. Allí puso de relieve que “suspender las clases no fue una decisión educativa sino epidemiológica”.

El ministro expuso durante más de una hora y puso de manifiesto que una de las preguntas más formuladas por los legisladores fue aquella sobre el posible retorno de los alumnos a las clases presenciales. “No tenemos certeza de cuándo se retornará a las clases. Hasta que no tengamos garantías de que no hay ningún riesgo físico de salud para los miembros de la comunidad educativa, no vamos a volver a las aulas”, dijo. También recordó que el tema es incierto en varios lugares del mundo. Citó por caso la propuesta que originalmente había tenido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de regresar a clases el 11 de mayo y que no fue bien recibido por su sociedad.

“Estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley de educación superior que consideramos que debe consolidarse a partir del diálogo con todos los claustros. Nuestro objetivo es, en las próximas semanas, llevar este proceso a debatirlo de manera virtual en todas las universidades del territorio nacional”, subrayó Trotta al responder a las preguntas presentadas por los senadores de la Nación.

Al hablar sobre la actual “segunda fase” del sistema “Seguir Educando”, Trotta puso de relieve que se había pasado de cuatro horas de producción educativa a las 14 horas que están siendo transmitidas por “el Canal Encuentro, Paka Paka, la televisión pública y más de 50 repetidoras televisivas”. Destacó en este tema, las gestiones que se realizaron con las empresas de comunicación para “garantizar la navegación gratuita, algo que si bien no resuelve el problema de acceso, ayuda”.

Manifestó también que para ayudar a quienes no tienen “recursos tecnológicos, se sumó la impresión y distribución de siete millones de cuadernos para estudiantes y familias”. Precisamente al referirse a la infraestructura tecnológica y educativa, Trotta confió a los senadores que en la actualidad tan solo “el 40% de las escuelas tienen conectividad. Algo que alcanza al 60% de la matrícula educativa”. Tema que destacó el senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT), al afirmar que “solamente el 38 por ciento de los hogares argentinos tiene una conexión fija a internet”. Al cierre de la reunión virtual, el senador por Formosa y Jefe del Interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff (UCR), coincidió con la existencia de la “desigualdad digital”, descrita por el senador por Buenos Aires, y también apuntó a la necesidad de cerrar la “desigualdad que existe en la formación docente en los diferentes lugares del país”.

El titular de la bancada oficialista, el senador por Formosa, José Mayans, destacó la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente para que la inversión en Educación “se transforme en una realidad”. Destacó también que “además de la formación docente hay que poner el acento en la existencia de programas de educación que favorezcan la salida laboral”.

En la última ronda de respuestas a los senadores, el ministro subrayó que “es uno de los objetivos de los próximos cuatro años de gestión, garantizar que el 100 por ciento de la comunidad educativa tenga conectividad y acceso a Internet”.