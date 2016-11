Trump, a Macri: “Argentina es un gran país y tendremos la más cercana relación de la historia”

El presidente Mauricio Macri se comunicó este lunes con el futuro jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, quien le aseguró que “Argentina es un gran país” y que ambas naciones tendrán “la más cercana relación de nuestra historia”, según se informó oficialmente.

Macri felicitó al republicano por su triunfo electoral ante la candidata demócrata Hillary Clinton y dijo que espera verlo en Argentina, en la Cumbre del G-20 que se realizará en el 2018, a lo que Trump contestó que le gustaría recibirlo en la Casa Blanca antes de ese año.

Durante la charla, que se prolongó durante 15 minutos, ambos recordaron su histórica relación personal y se comprometieron a trabajar en una agenda común para el crecimiento de las dos naciones.

“Argentina es un gran país y tendremos la más cercana relación entre nuestros países de la historia”, dijo Trump, según consignó el Gobierno a través de un comunicado de prensa.

Más tarde, la canciller Susana Malcorra aseguró que lo “más saliente” del diálogo entre los mandatarios “es que se reconfirmó y se restableció el vínculo personal que tenían desde hace muchos años” y que “Trump fue muy conceptuoso al recordar los viejos tiempos”.

“No hay trabajo que pueda hacer una cancillería ni la diplomacia sino se produce la química entre las personas y en la conversación se confirmó que esa química está ahí”, señaló la ministra, en declaraciones a radio Continental.

La canciller explicó que “es una situación de relación de partida muy importante” y que “lo más destacado ha sido que Trump le ha dicho a Macri que él está convencido de que tenemos que trabajar en una agenda en común, y que entiende que la Argentina ha hecho un planteo de apertura al mundo y que Estados Unidos es un socio muy importante de esa apertura”.

“Él (por Trump) está convencido que es fundamental que trabajemos en eso y ambos confirmaron que deberíamos hacer un encuentro entre equipos lo antes posible. Trabajaremos sobre eso. Y también le dijo que esperaba verlo en la Casa Blanca pronto; eso es una muy buena señal”, añadió.

En esa misma línea, ponderó que el electo presidente de los Estados Unidos haya incluido en su agenda un contacto con Macri, al señalar que “no hay muchos llamados entre los líderes del mundo durante estas transiciones” y que “es fundamental” para la Argentina que el republicano lo haya incluido en su agenda a menos de una semana de haber triunfado en los comicios.

El Gobierno, que había apostado públicamente por el triunfo electoral de Hillary Clinton, apunta ahora a trabajar “en una agenda en común” con el nuevo mandatario, y aseguran que no ha sido tema de conversación con Trump: “El presidente me transmitió que no hubo ni una sola mención sobre el tema”.

“Es evidente que el mundo se está adecuando (al triunfo de Trump) y se está adecuando porque es cierto que las relaciones entre los países tienen que hacerse con los gobiernos que sus pueblos elijen”, reflexionó.

Sobre el futuro gabinete estadounidense, la canciller señaló que “es obvio que un cambio de color en el gobierno de Estados Unidos y un cambio completo de gabinete trae una cierta dilación en las cosas y nosotros tenemos que trabajar para que la dilación sea la mínima posible”.

“Es fundamental empezar a ver cómo se arma el gabinete del presidente electo. La gestión del día a día va a estar muy en manos de la gente del gabinete. Me parece fundamental que desdramaticemos las cosas. Acá hay un fuerte trabajo que tiene que hacer la cancillería. Para nosotros el tiempo es oro; necesitamos continuar con esta agenda que esperamos produzca inversiones y mejore el intercambio y que se produzca sin irrupciones.”, sostuvo.

Al ser consultada por la mirada xenófoba de Trump y las reformas migratorias que anunció durante su campaña, la ministra dijo que “hay que ser muy cuidadosos en diferenciar lo que es la migración y lo que es un país como la Argentina, un país abierto al inmigrante, que es una tierra de futuro para todos los que quieran venir a trabajar y realmente progresar, pero a progresar a través de las actividades legales”.