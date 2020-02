La UCA ratificó que hay un 40,8% de pobreza

El director del Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia, dijo este viernes que el escenario actual del país es «crítico, pero no catastrófico», ratificó que para ese organismo la cifra total de pobres es del 40,8%, con cierta brecha respecto a las mediciones del Indec, y juzgó como una «herramienta necesaria» para la contención social, a la tarjeta alimentaria que lanzó el Gobierno.

«Estamos parados en una situación que resulta crítica, pero no catastrófica, a raíz del nivel de contención social que hay hoy. El estancamiento y la inflación después de 2017 produjo dos años continuados de aumento de la pobreza, pérdida de poder adquisitivo y deterioro de las condiciones de salud, alimentación y hábitat en lo sectores más pobres», precisó Salvia.

“La pobreza aumentó, ya sea desde nuestra medición o la del Indec. Ahora hay entre un 10% y 12% más de pobres que en 2017”, agregó en diálogo con radio La Red.

El investigador aclaró que «todo esto aún no ha variado con el cambio de gobierno. No se está creando empleo. La falta de trabajo se reemplaza con changas o trabajos precarios que tampoco existen. Y la clase media también perdió su manejo económico. Esto no cambió con el nuevo gobierno”.

Respecto de la tarjeta alimentaria, Salvia afirmó que «es un medida asistencial, como otras tantas que hemos tenido en la Argentina, necesaria en este contexto, porque no hay otra herramienta».

En ese sentido, planteó que la tarjeta implementada desde el Ministerio de Desarrollo Social genera la posibilidad de que «hogares pobres tengan una compensación, un alivio», aunque advirtió que «se ataca el hambre cuando lo que hay que atacar es la malnutrición”.

Salvia ratificó que para el Observatorio de Deuda Social Argentina de la UCA, la cifra total de pobres es del 40,8%, con cierta brecha respecto a las mediciones del Indec.

Respecto al debate sobre las diferencias en cuanto a los cálculos que la UCA concluye y a las que arriba el Indec, expresó que “no son la misma medición, siempre tenemos dos o tres puntos arriba y en el último tiempo se amplió la brecha».

«Para nosotros, la cantidad de pobres es 40,8%. Para el Indec, rondaría entre el 35% y 36%. Recién el 31 de marzo lo informará”, completó.

Y agregó sobre la polémica: “Nosotros tenemos un error de comunicación. Lo que sí puedo reconocer es que publicamos una nota metodológica de cómo proyectamos los datos que podía estar dando el Indec, y no tenemos por qué adelantar las cifras del Instituto y mucho menos en un tuit. Sobre todo cuando es un dato técnico y metodológico, ese fue el error”.