Ucedé: “No hay cuarentena que nos haga callar cuando se pone en peligro la República”

El presidente de la UCeDe porteña, Andrés Passamonti, se refirió este miércoles a la situación de cuarentena que rige en Argentina. “Debemos cuidar la salud pero sin descuidar la economía. Hay gente que la está pasando muy mal, trabajadores independientes, quienes invirtieron en un local y hoy no pueden abrir, muchos están quebrados y no saben si van a poder volver a trabajar. La gente está asustada. Nuestra economía está muy golpeada. En este sentido, no hay cuarentena que nos haga callar cuando se pone en peligro la República”, señaló.

Asimismo, dijo: “No se le puede prohibir a la gente que vaya a trabajar. Tenemos que aumentar el testeo para saber dónde estamos parados. En capital federal se está haciendo muchísimo. En el conurbano falta un montón. Se tienen que tomar las medidas de salubridad que corresponden, el distanciamiento social, barbijo, alcohol en gel, desinfección y testeos. Pero reitero, no podemos prohibir que la gente trabaje y permitir que su sustento se vea deteriorado y en peligro”.

Por otro lado, el presidente de la UCeDe rechazó el DNU 457 donde se le otorga superpoderes al jefe de Gabinete para disponer libremente de fondos públicos. En esto remarcó: “No vamos a dejar que el sistema republicano sea avasallado”.

En esta misma línea, repudió los dichos de la diputada nacional oficialista, Fernanda Vallejos, quien impulsa que el Estado obtenga una participación en el capital de las compañías que está ayudando. Y subrayó: “Le recordamos a la diputada que la prohibición de trabajar es obra del Gobierno. Es un ataque a la propiedad privada inadmisible que conduce inexorablemente a la pobreza, al mejor estilo chavista”.

Por otro lado, destacó: “No vamos a permitir que otra vez aprieten al campo, pilar de nuestra economía argentina, sector que nos hizo destacar en el resto del mundo. Hoy en día, por disposición del Banco Central, las entidades bancarias no podrán otorgarle créditos a tasa del 24%, si no liquidan toda su producción. Esto es una extorsión, una discriminación hacia quienes ponen el hombro para sacar al país adelante. Lo que produce el hombre de campo es fruto de su trabajo, es su propiedad, y no debe estar sujeta a la voluntad de funcionarios que jamás han plantado ni una maceta. Es por eso que solicitamos al Ejecutivo que revea esta medida injusta y discriminatoria, con quienes aportan las divisas que tanto necesitamos”.

“Soy un convencido de que nivelar para abajo, como impulsa este Gobierno, nos lleva al fracaso, como en Cuba, donde está todo el país empobrecido por igual, pero su clase de dirigentes tienen capitales millonarios. Venezuela igual. Nosotros proponemos la meritocracia, darle las herramientas a la gente para que pueda desarrollarse y salir de la pobreza. Eso es lo que necesitamos, volver al país de Alberdi, donde Argentina competía comercialmente con Estados Unidos e Inglaterra. Proponemos algo que funcionó. Es por eso que desde la UCeDe estamos incorporando más jóvenes, impulsando el trabajo universitario y la generación de ideas, porque las ideas son las que nos van a sacar de este estancamiento a los argentinos”, pronunció Passamonti.