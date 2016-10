Un gremio ferroviario convocó a un paro para este miércoles

La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos protesta por “la falta de definición por parte del Estado nacional” respecto de la “continuidad de los servicios”.

Un gremio ferroviario convocó a un paro nacional para el miércoles en protesta de “la falta de definición por parte del Estado nacional” respecto de la “continuidad de los servicios” de trenes que fueron suspendidos durante los últimos meses.

Así, a raíz de la medida de fuerza impulsada por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, los servicios podrían ser afectados en diferentes puntos del país.

A su vez, el sindicato anunció que el martes por la mañana realizará una movilización en la estación Constitución.

El gremio, que denunció días atrás quince despidos, argumentó que la huelga se realizará a causa de la “falta de definición por parte del Estado nacional con respecto a la continuidad de los servicios ferroviarios de pasajeros que operaba la empresa Ferrobaires y la incertidumbre por el futuro laboral de los trabajadores involucrados”.

Mediante un comunicado, se quejó también de “la falta de resolución a las distintas problemáticas a nivel portuario”.

“Intentamos no afectar al pasajero, pero, lamentablemente, ante la situación, no tenemos otra posibilidad. Si no hay trenes, no hay trabajo”, fustigó uno de los delegados del espacio sindical en declaraciones televisivas.

