Un informe alerta que se “reabre la brecha fiscal”

El Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) que mide la Universidad de Belgrano registró en febrero una caída del 10,5% respecto del nivel que había alcanzado en enero, aunque se mantuvo un 6,2% por encima de igual mes del 2020.

“La desmejora registrada en febrero es atribuible a la desaparición del factor particular que motorizó el incremento de ingresos fiscales en enero, esto es la acumulación del pago de derechos de exportación, tras la caída registrada en diciembre pasado a raíz de las medidas de fuerza en zonas portuarias. Si bien se vio acompañado por un descenso de los gastos fiscales, no compensó la disminución registrada en los ingresos”, explica Víctor Beker, director del CENE.

“Respecto de los próximos meses, tanto abril como mayo suelen mostrar un avance estacional en los ingresos fiscales. Si ello redunda o no en un cierre de la brecha fiscal dependerá del comportamiento del gasto, en particular de si la segunda ola de la pandemia requiere o no arbitrar medidas de excepción como las implementadas en 2020”, analiza.

El Índice de Equilibrio Fiscal se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.