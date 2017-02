Un temblor de 5,3 grados se sintió en Mendoza

Un temblor de 5,3 grados en la escala de Ritcher con epicentro en Mendoza, según información proporcionada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), fue percibido en distintos puntos de la provincia.

Hasta el momento no se han reportado daños ni heridos por este sismo de mediana intensidad que según reportaron medios chilenos se sintió también en la zona central de ese país.

El movimiento sísmico se registró a las 21: 52, con una profundidad de 8 kilómetros, según la información difundida por organismo nacional.

El epicentro se ubicó 76 km al SO de la Ciudad de Mendoza, 208 km al SO de la Ciudad de San Juan y 43 km al SO de la villa cordillerana de Potrerillos, agregó el informe.

La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado IV a V (cuatro a cinco) en la zona epicentral y III a IV (tres a cuatro) en la ciudad de Mendoza, detalló el Inpres.

En tanto, a las 22.16, se produjo en Mendoza una réplica de 3.8 grados y 10 kilómetros de profundidad.