Una deuda grande de la dirigencia, DAR EJEMPLO…

Por: Pablo Rennella

Desde chicos nos enseñaron que «dar el ejemplo» era la manera correcta de influir, educar, compartir experiencia, con las generaciones venideras; lo que se hacía «bien» había que continuarlo y lo que se hacía «mal» había que modificarlo; había un «proyecto», una planificación, una IDEA de desarrollo social que comenzaba desde la familia…

Quede «fuera de foco» con lo que acabo de expresar?? Se fue todo al carajo! o todavía queda ALGO de todo eso???

Recuerdo cuando peleábamos por la Democracia, por este sistema de vida que era superador; por la Libertad, de pensamiento, de acción, de decisión; por la Ilusión de hacer un mundo diferente, un país importante, un futuro REAL para todos los que se esforzaran, estudiaran, trabajaran, por ese ideal…

Que paso?? Se «apagó la luz»?

En algún momento, nos creímos “dueños” de los sueños de los demás, nunca fui un dirigente político que tuviera «poder real» pero creo que me daría VERGÜENZA observar lo que ha construido la «Democracia» civil Argentina, en estos últimos 35 años… Un futuro para muy poquitos y como pasa en otros países del mundo (sobretodo de Latinoamérica) la destrucción casi «total» (todavía por suerte aún no consumada) de la Clase Media; siempre he dicho lo mismo y lo reitero «la culpa es NUESTRA», nunca es del «chancho»… Sostenemos gobiernos que son IMPRESENTABLES! porque en ese momento nos benefician en algo…

Me acuerdo de Menem en la “tesstarosa” a 200 km por la Panamericana y después le pedimos a los jóvenes que no anden a enormes velocidades por las rutas?

Recuerdo a Cristina tratando de «pelotudo» a sus súbditos y después pedimos a los chicos que no digan malas palabras y hablen con propiedad?

Y más acá en el tiempo, recuerdo a Fernández haciendo fiestas y reuniones multitudinarias, sin barbijos, ni distanciamiento y después le pedimos a la sociedad que lo haga???

Somos una «bolsa de malos ejemplos», ni hablar del Legislador Nacional besando los senos de la novia en plena sesión virtual de Diputados Nacionales… Que es esto???

Señores! Se equivocaron! Esta NO ES UNA MONARQUÍA, dónde se podía hacer lo que se les ocurre y nadie les decía nada…

Vivimos en una DEMOCRACIA y hasta que el pueblo no se ponga los pantalones LARGOS y haga valer sus derechos, seguiremos viviendo en este sistema “pedorro” que se aleja muchísimo de la idea original; luchemos por qué no haya más PLANES SOCIALES (que no sirven para NADA) más allá de ser una «migaja»… Porque todas las organizaciones sociales no hacen paro, copan Plaza de Mayo o cierran el Puente Pueyrredón, pidiendo TRABAJO GENUINO? no sería más DIGNO? no sé sentiría mejor, pensando que sus hijos están «observando» como sus padres pelean por querer TRABAJAR, crecer, salir de la situación pauperrima que se encuentran?

Los trabajadores de los gremios no se sentirían mejor, poniéndose en contra de aquellos Secretarios gremiales que se llenan los bolsillos a nuestra costa, «arreglando» con los gobiernos de turno y siempre dejándonos RELEGADOS con sueldos lamentables, que no alcanzan a cubrir la canasta básica??

No sé cansan de eso?

Yo hablo de nuestros dirigentes que han sido LAMENTABLES! en estos años, pero nosotros también DEBEMOS DAR EL EJEMPLO, no de la «plata fácil» sin laburar, sino demostrarles a nuestros hijos, a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes (que serán nuestras generaciones futuras) que SE PUEDE CONSTRUIR OTRA COSA, OTRO PAÍS, OTRA IDEA… y que solo se logrará con esfuerzo, con tenacidad, con mucha VOLUNTAD de querer cambiar la realidad que nos rodea…

Si nos quedamos como estamos, no cambiará NADA, ni nosotros, ni los dirigentes, ni NADIE y seguiremos «nadando» en la «oscuridad absoluta» hasta que algún «iluminado» vaya a saber en qué año, aparezca con una «vela» y nos diga «es por aquí señores, están muy «desviados» de su camino»…

Argentina nació como un país «pujante», más allá de cualquier diferencia… DEMOS EL EJEMPLO y volvamos a demostrar que no nos equivocamos de estar en este suelo…

El «populismo», es para pocos y para aquellos que no les gusta el esfuerzo; el Republicanismo, es para muchos, pero sobretodo, para aquellos que hacen honor al ejemplo más preciado que tenemos y hoy olvidado: Paz, Amor y Trabajo.

Con estas 3 consignas no te hace falta más para construir un gran país!

Todavía lo DEBEMOS. Hasta la próxima.