Una mujer dio a luz en el piso de un hospital mientras esperaba a un médico

Una mujer dio a luz mientras esperaba a ser atendida en el suelo de una zona de espera de un hospital de Buenos Aires. La mujer se encontraba con otros pacientes que esperaban su turno en las urgencias del hospital Santojanni, y cuando el parto se precipitó los presentes trataron de alertar a los médicos golpeando las puertas y gritando pero no recibieron respuesta.

Cuando el personal médico apareció ya era tarde para mover a la afectada, que había sido asistida en el suelo por el resto de los pacientes. El hecho, ocurrido este jueves, fueron filmados por un testigo con su teléfono.

“(La respuesta) no fue lo inmediato que nos hubiera gustado”, admitió hoy el director del hospital, Federico Charabona, en declaraciones recogidas por el canal Todo Noticias. “Siempre hay cosas que mejorar, no todo es perfecto. Tenemos 3.000 partos en el año y todos en condiciones normales y dentro del hospital. Realmente es un caso atípico”, dijo. El doctor achacó a “la condición anatómica” de la mujer una rapidez no “común” en culminar el parto.

“Quizás la mujer es multípara , ha tenido otros partos, y eso haya provocado que el chico se haya adelantado”, alegó Charabona, aunque, como director del hospital, no supo responder a por qué no se tuvo esto en cuenta en la entrevista previa a la paciente, ya que fue labor de la obstetra de turno.

Además, al ser consultado sobre la razón de no acudir más pronto cuando los testigos dieron gritos de alerta, el médico argumentó que el centro ha sufrido una retirada de la “colaboración de las fuerzas de seguridad” y que al tener poco “personal de vigilancia interno” se les limita “el tema de la atención”.

“Nosotros hemos asistido partos hasta arriba de un Fiat 600 , no es lo ideal pero cuando ya el bebé está expulsado ya conviene terminar ahí”, sostuvo Charabona, quien no obstante aseguró que están perfectamente “capacitados para dar la respuesta” y que antiguamente” incluso tenían “una mayor cantidad de partos”.

Según añadió la agencia estatal de noticias Télam, fuentes médicas detallaron que, si bien la madre y el bebé están actualmente hospitalizados, se prevé que en 48 horas reciban el alta.