Unión y Aldosivi no se sacaron ventajas en Santa Fe

Unión de Santa Fe y Aldosivi de Mar del Plata igualaron sin abrir el marcador, en un discreto partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de fútbol de Primera División 2016/17.

El equipo santafesino terminó con diez hombres por la expulsión del defensor Emanuel Brítez, a los 23 minutos del complemento, tras una falta descalificadora sobre Joel Acosta (fue la séptima tarjeta roja del lateral en su carrera profesional).

Con este resultado, Unión quedó con cuatro puntos (le ganó 1-0 a Olimpo en la fecha inicial); y los marplatenses sumaron su primera unidad: había perdido en el debut ante Colón de Santa Fe (0-2).

El resultado refleja con precisión lo que fue el partido. Prácticamente no hubo llegadas de riesgo frente a los arcos y Unión y Aldosivi se alternaron el dominio del balón. De los dos, fue el local el que dejó una mejor imagen, pero no le alcanzó para quebrar el orden de los de Quiroz y no solo quedó en deuda ante su gente, sino que -tras la roja a Brítez-, lo pudo haber perdido.

En la próxima jornada, la tercera, el equipo de Leonardo Madelón será visitante de Lanús, el campeón vigente; y Aldosivi recibirá en Mar del Plata a Banfield.

