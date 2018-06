Paro nacional: la UTA no irá con el Gobierno “hasta dentro del cementerio”

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, aseguró que no van a acompañar al Gobierno hasta dentro del cementerio” en el marco del paro nacional de este lunes.

El dirigente sindical, que venía mostrándose cercano al Gobierno, confirmó que la relación está deteriorada.

“Si uno manifiesta cosas y no hay soluciones, uno no puede seguir para que lo lleven al infierno, yo me bajo”, expresó.

En diálogo con radio Futurock, Roberto Fernández aseguró que “el poder adquisitivo de todos se está cayendo”, por lo que pidió que el Gobierno tome nota de que “el pueblo que esta pidiendo un nuevo cambio en la economía”.