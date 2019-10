Vacilaciones sobre Julia B.: Hipótesis sobre las esquirlas de su vida y de su obra

El 5 de noviembre a las 19hs. se inaugura con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Paco Urondo de la Ciudad de Buenos Aires ( 25 de mayo 201, CABA) la creación de las artistas Violeta Cincioni y Patricia Signorelli: Vacilaciones sobre Julia B, obra que nos acerca a Julia Beltza, artista desconocida hasta el momento.

La exposición sintetiza el trabajo de investigación y creación a partir del hallazgo de un baúl en una vieja casa del Delta del Paraná que contenía un manifiesto del arte catástrofe, algunas notas, correspondencia personal, dibujos y objetos pertenecientes a Julia Beltza.

Este material, producido por esta artista entre los años 1931 y 1932, durante su breve estadía en la isla, son – hasta el momento- los únicos testimonios de la vida y la obra de la artista.

Vacilaciones sobre Julia B. propone un recorrido por varias instalaciones/escenas en las que se fusionan el hallazgo, la minuciosa recreación de su obra, y la participación de otras mujeres artistas que nos invitan a sumergirnos y descubrir la enigmática naturaleza de Julia.

La exposición, que podrá visitarse durante todo Noviembre, contará con cuatro veladas especiales en las que se realizará un recorrido guiado y performático los días 5, 13, 21 y 29 de Noviembre a las 19:hs.

“A partir del hallazgo de un baúl, indagamos en su poética palpando, iluminando el archivo y reconstruyendo la obra que de este emerge”.

En los rincones del edificio que alberga al Centro Cultural Paco Urondo la obra de Julia B. se expande. Sus palabras sugieren imágenes que se materializarán en escenas. Los objetos, las porciones de naturaleza y lo que iremos advirtiendo de su voz, nos acercará ese Delta.

Vacilciones sobre Julia B obtuvo unaBeca de Creación del Fondo Nacional de las Artes en la categoría Artes Visuales, y esta exposición, será la primera vez que se muestre el producto de la Beca.

“Siguiendo el manifiesto, dividimos las notas encontradas en temas y esto nos permitió pensar a Julia por etapas.

Recortes de este encuentro estarán desparramados como piezas dispersas de un rompecabezas en el laberíntico edificio que, con su estilo arquitectónico y las huellas evidentes del paso del tiempo, refuerzan la invitación a la búsqueda. El conjunto conforma el rudimento de un gran misterio.

Siempre a las 19hs.

Martes 5/11- Inauguración + recorrido guiado

Miércoles 13/11 – Recorrido guiado

Jueves 21/11 – Recorrido guiado

Viernes 29/11 – Cierre + recorrido guiado

Puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 21 hs.

Sábados de 9 a 13 hs.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

Centro Cultural Paco Urondo

25 de mayo 201 – CABA

Acerca de las autoras

Patricia Signorelli

Es actriz, dramaturga y docente. Estudió la licenciatura y el profesorado de Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de La UBA. En esta casa de estudios, en 2017, egresó de la primera cohorte de la Diplomatura en Dramaturgia. Desde el año 2003 integra el grupo de teatro La Cordura del Copete y coordina la sala que lleva el mismo nombre, en San Justo, La Matanza. Junto a su grupo de teatro participó de diversos festivales nacionales e internacionales, así como también recibió premios y distinciones.

Estudió con los maestros: Ziro Zorzoli, Andrés Binetti, Mariano Saba, Javier Daulte, Claudio Tolcachir, Ignacio Apolo, Jorge Dubatti, Enrique Mijares,Miriam de Luca, Cesar Brié, Pompeyo Audivert, Arístides Vargas – Charo Francés, Ludwik Flaszen, Ana Wolf, Eugenio Barba y Julia Varley, El Baldío teatro.

Obras de teatro en las que participó: Pruébame (2018- en proceso), Sé desaparecer (2016- Dramaturgia), Desalojo (idea original/ actriz/ intérprete), Antígona. Un poco de nosotros (2016- Directora, adaptación), La soledad en las Ciudades (Actriz- dramaturga/ 2009-2015), El dolor de los buenos (2013-Actriz),De amor y otras tuercas. (Dramaturgia- idea original- Actriz- asistente de dirección), El otro aplauso de Diego la Hoz(Perú. 2012- Actriz),El extraño viaje de Nikolaus Piperde Cristian Palacios (actriz). La Pintada (actriz-dramaturga- idea original).

Organiza desde el año 2004 el Festival internacional de teatro “Festival del Copete”.

Violeta Cincioni

Es artista y docente. Egresada de la Esc. Prilidiano Pueyrredón, 1999. Realizó talleres y seminarios con Hector Maranesi, Silvia Dihel, Alicia Romero y Marcelo Gimenez, Valeria Gonzalez, Juan Carlos Romero, Germán Caporale.

Hace obras en diversos formatos como: pinturas, textiles, instalaciones, videos, acciones participativas y obra para sitio específico. Se destacan: el colectivo Grupo Faldas que realiza acciones participativas desde 2003, los Encuentros Del uso del huso y del trompo acciones participativas realizadas en una estancia rural, en La niña, Prov. Bs. As. con una Beca del Fondo Nacional de las Artes en 2010, Ensoñaciones / fuera de lugar Intervención urbana, con un subsidio del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, 2009.

También expuso obras en el Centro Cultural Kirchner, C. C. Casona de los Olivera, FM La Tribu, Centro Cultural Recoleta, La Barraca Vorticista, El Molino Cultural Santa Fe y Espacio de Arte Contemporáneo Mendoza. Fue seleccionada en Salones Nacionales. Dicta clases en su propio taller y en Terciarios de Formación Artística, trabaja en Formación y Capacitación Docente en CABA y en San Isidro, prov. de Bs As.