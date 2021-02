Vacunas por acomodo: denuncian a Ginés, Vizzotti y Moyano y piden que remuevan a los funcionarios implicados

La diputada nacional por Confianza Pública, Graciela Ocaña, presentó este lunes una denuncia contra el ex Ministro de Salud, Ginés González García; la actual titular, Carla Vizzotti; el Secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina; el Director del Hospital Posadas, Alberto Maceira; el sindicalista Hugo Moyano y toda otra persona involucrada que se desprenda de la investigación sobre el vacunatorio que funcionaba en la esfera de la cartera de Salud y pidió además la remoción inmediata de los funcionarios, como medida preventiva, mientras dure la investigación.

Asimismo, en el escrito presentado ante la Cámara Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py y que acompañan los diputados José Cano, Fernando Iglesias y Soher El Sukaria, la legisladora nacional reclama también que se solicite al Ministerio de Salud de la Nación la planilla de personas vacunadas en todo el país, el stock actual de las vacunas contra el Covid-19, el listado de ingresos y egresos del Ministerio de Salud desde el 24 de diciembre a la fecha, así como también el listado de vacunados y el registro de las cámaras de seguridad del Hospital Posadas.

En ese sentido, Ocaña exigió que se solicite a las Obras Sociales y Medicina Prepaga información sobre la entrega de las vacunas y la lista de las personas que se encuentren vacunadas hasta el momento, que se allane y se secuestre en el “Sanatorio Antártida” el listado de personas que han sido vacunadas, que se realice y resguarde como medida precautoria una copia del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Novimac) del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) dependiente del Ministerio de Salud y que se convoque a González García, Vizzotti; Arnaldo Medina, Alberto Maceira, Hugo Moyano y demás implicados para que presten declaración.

En la mañana de este lunes, la dirigente de Confianza Pública señaló en declaraciones radiales que “Vizzotti no pudo desconocer el circuito de vacunados vip y si no lo sabía demuestra que no puede ser Ministra, ella era la responsable de negociar con la Federación Rusa por la llegada de la vacuna”.

Además, sostuvo que “Ginés y Vizzotti son los principales responsables ya que de los 20 millones de dosis que anunciaron que llegaron en esta etapa arribó menos del 10 por ciento” y agregó que “Moyano y otros amigos del poder se quedaron con las vacunas que le corresponden al personal de la salud y a los adultos mayores”.