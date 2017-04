Verón le respondió a Maradona: “Hay varios que me tienen abonado”

El jugador y presidente de Estudiantes también explicó: “Prefiero tener la imagen de Diego como jugador, lo que significó para todos los que nos dedicamos a ésto y no quiero entrar en ninguna polémica”.

El jugador y presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, quien a la brevedad se hará cargo de los seleccionados juveniles argentinos de fútbol, salió al cruce de las críticas que le realizó Diego Armando Maradona y afirmó que “es lo mismo de siempre, yo miro para adelante”.

“No me hago problema, no digo que me guste, pero estoy acostumbrado, es algo que se repite y prefiero tener la imagen de Diego como jugador, lo que significó para todos los que nos dedicamos a ésto y no quiero entrar en ninguna polémica”, afirmó la “Brujita” en una entrevista al programa “Fuera de Juego”, del canal Qm Noticias.

Verón agregó que “hay varios que me tienen abonado y en el fondo me tienen siempre presente y me hacen sentir importante, yo no lo busco pero tampoco lo puedo evitar. En La Plata y en Buenos Aires por ejemplo hay periodistas que viven de mí hace años, que hasta me deben dedicar sus oraciones y creo que no son capaces de sentarse conmigo y debatir conmigo ni siquiera un esquema táctico”.

Verón además confirmó que viajará el domingo a Colombia con la delegación de Estudiantes para jugar el martes el partido de Copa Libertadores ante Atlético Nacional, en Medellín, en una fecha clave para las aspiraciones de avanzar a octavos de final del certamen continental.

