Víctor Blanco evalúa pedir que se repita el sorteo de la Superliga y lo calificó de “vergonzoso”

“No es justo que River no se mueva”, se quejó el presidente del club de Avellaneda tras conocerse que la Academia deberá viajar dos veces al interior en medio de los choques con el Millonario por Copa Libertadores.

La dirigencia de Racing evaluaba realizar una presentación formal en los próximos días contra la Superliga, para que se revea la confección del fixture de la temporada 2018/19, el cual entienden los perjudica en comparación a River, su rival en los Octavos de Final de la Copa Libertadores.

A los dirigentes de la “Academia” les molestó que en las primeras tres jornadas tengan que realizar dos viajes al interior (Tucumán y Paraná) y su rival por Copa Libertadores, River, ninguno.

“El fixture es vergonzoso. Podría pensar que actuaron por mala fe o por falta de experiencia, porque nosotros habíamos advertido a las autoridades de la Superliga para que esto no suceda. No es justo que tengamos que hacer dos viajes y el rival por Libertadores que es del mismo país, River, no se mueva. Debería ser más parejo”, opinó el presidente Víctor Blanco, de viaje por Europa, en declaraciones al portal del diario Clarín.

El punto radica en que Racing y River se enfrentarán por los Octavos de Final de Copa Libertadores el jueves 9 de agosto en la ida y el 29 de agosto en la revancha.

El fin de semana posterior al primer encuentro de la serie Racing debutará en la Superliga y deberá viajar hasta Tucumán para chocar ante Atlético y River visitará a Huracán en Parque Patricios.

Previo a la revancha de la Libertadores, los dirigidos por Marcelo Gallardo juegan de local ante Argentinos y Racing se traslada a Paraná para medirse ante Patronato.