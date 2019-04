Vidal le dijo a los empresarios que no hay Plan V y el candidado a Presidente es Macri

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, salió al cruce este mediodía en un foro de empresarios de los rumores que hablan de una eventual candidatura suya a la Presidencia, en el supuesto de que allí se baje Mauricio Macri, al afirmar que ella forma “parte de un equipo”, Cambiemos, que “es la única fuerza que ya tiene definido a Mauricio Macri para la Nación, y a mí para la Provincia de Buenos Aires”, ambos en búsqueda de su reelección.

Vidal dio esa respuesta sobre el final de un extendido almuerzo en el Alvear Palace Hotel, escenario elegido por los hombres de negocios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, para que la mandataria bonaerense expusiera los argumentos que la llevan a pretender un nuevo mandato al frente del distrito provincial más vasto del país; de aquí y hasta octubre otros candidatos y dirigentes de diversa procedencia política desfilarán por esa tribuna empresarial.

Cuando ya se servían los postres y el café, que la invitada no probó, Vidal se vio casi compelida a develar qué posibilidades había de que fuera ella y no Macri quien encabece la fórmula presidencial del oficialismo para las elecciones de octubre; la gobernadora respondió de manera escueta a la única pregunta que se le hizo (argumentó un retraso en su agenda), y buscando mostrarse respetuosa de las jerarquías partidarias, señaló: “El Presidente (Macri) en la Nación, y yo en la Provincia”, dijo.

La gobernadora se permitió agregar, como un punto a favor, que Cambiemos era “la única fuerza que tenía a sus postulantes definidos”, que no es el caso de los principales partidos de la oposición.

Fue allí la única vez que Vidal se salió del libreto que llevó para su exposición de 45 minutos ante los empresarios más importantes del país (Grupo de los Seis incluido), que la interrumpieron en apenas tres o cuatro ocasiones con aplausos moderados; más efusivo se había mostrado el anfitrión y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, al presentar a la gobernadora, de quien destacó su “profesionalismo en la función pública, la calidad de su gestión, y su visión y liderazgo”.

Un detalle no menor es que Funes de Rioja aclaró que hablaba “como bonaerense”, y “en nombre” de todos los empresarios allí presentes; más de trescientos.

La gobernadora arrancó diciendo que era “muy bueno” el balance que hacía de sus casi cuatro años de gestión en la Provincia, pese a los “momentos difíciles” del país: “Tuvimos una cantidad de logros estructurales que si los prometía en la campaña de 2015, nadie me hubiera creído”, señaló desde un estrado, acompañada de gráficas que mostraban números positivos en distintos renglones, desde aspectos en materia de salud y de educación, hasta las reformas policiales y penitenciarias.

“Los ejes de nuestra gestión han sido, desde el primer día, una mejor administración, obras que le han cambiado la vida a millones de bonarenses, más inclusión y la lucha contra las mafias”, enumeró la gobernadora, que lució un vestido vintage de tonalidades verdes.

Respecto de la obra pública, se ufanó de “no haber discriminado nunca a ninguno de los 135 partidos” bonaerenses; a los cuales dijo haber visitado ya “en tres oportunidades” desde que asumió su cargo. “Si los bonaerenses me reeligen terminaré de recorrer las 591 localidades de la Provincia”, prometió.

Aseguró también que desde que es gobernadora, se acabaron las complacencias con los punteros y con los narcos, que según su mirada hubo durante los años del kirchnerismo.

Contabilizó también como conquistas haber implementado el “ajuste de la política”, al eliminarse jubilaciones de privilegio, y “acabar” con los llamados “barones del conurbano”, por los intendentes peronistas que se eternizaban en sus cargos por la vía de reelecciones indefinidas, a las que su administración dio un corte.

“Cuando empezamos me decían ‘ojo con los barones’…En las elecciones de 2023 ya no habrá más barones, quién diría, si esto lo hubiera dicho en 2015, nadie me habría creído”, cerró.