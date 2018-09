Vidal se diferencia de Scioli y aseguró que “es parte del pasado en la provincia de Buenos Aires”

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, sostuvo este miércoles que no cree que la gente “quiera volver atrás, a la Argentina de los cuadernos”, en relación al escándalo por el presunto pago de coimas durante el gobierno kirchnerista.

“Hoy no pienso en las próximas elecciones”, comentó Vidal, aunque de cara a los comicios del año próximo, remarcó: “Yo no creo que la gente quiera volver atrás, a la Argentina de los cuadernos”, en referencia a los manuscritos del ex remisero Oscar Centeno.

“Yo creo en la gente que votó un cambio en la provincia contra todos los pronósticos”, enfatizó la mandataria, durante una entrevista con radio Mitre.

En este sentido, subrayó que el ex gobernador Daniel Scioli “es parte del pasado en la provincia de Buenos Aires. La mejor manera de saberlo es ir y preguntarle a los bonaerenses si había medicamentos en las guardias, si los policías tenían chalecos”, dijo contundente Vidal, sobre las últimas declaraciones del ex gobernador.

“Uno piensa en el Pata Medina que iba a los actos, o en (Marcelo) Balcedo, que con un sindicato de educación truchó miles de afiliaciones y le cobraba a la gente, que después fue detenido en Uruguay. Si uno piensa en (Jorge) Castillo y La Salada”, agregó contundente.

“Me cuesta entender que eso sucedía mientras el Estado no lo sabía. Si en dos años nosotros pudimos saberlo, enfrentarlos. Por supuesto que eso genera enemigos, por eso vivo en una base militar, por eso el ministro de Seguridad tiene custodia. Damos peleas que son incómodas, pero es lo que la gente votó”, prosiguió.