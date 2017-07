De Vido dijo que buscan destituirlo inconstitucionalmente y Carrió lo trató de “infame traidor a la Patria”

El ex ministro de Planificación consideró “inconstitucional” el pedido de su expulsión de la Cámara baja, impulsado por el oficialismo y el massismo, a lo que respondió la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien reclamó su separación “por infame traidor a la Patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional.

El ex ministro de Planificación Federal y diputado kirchnerista, Julio De Vido, consideró este miércoles “inconstitucional” el pedido de su expulsión de la Cámara baja, impulsado por el oficialismo y el massismo, a lo que respondió la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien reclamó su separación “por infame traidor a la Patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional”.

De Vido, que expuso en el recinto en el marco de la sesión especial en la que se debate hoy el proyecto para quitarle su condición de legislador, acusó al Gobierno de aplicar un “modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocida de todos los derechos de los argentinos”, dichos que fueron festejados por la bancada kirchnerista.En su discurso de descargo, el ex ministro de Planificación dijo: “No vengo a ejercer el derecho a mi defensa porque no le doy legitimidad a quienes me imputan, ni al método que es claramente violatorio del artículo 66 de la Constitución”.

Concluida la intervención de De Vido, la líder de la Coalición Cívica, en una encendida exposición, recordó que en 2003 “cuando se le entregaron los plenos poderes (al ex ministro), empezó la matriz del saqueo de la Nación”, si bien reconoció que el oficialismo no contaba con los dos tercios de los votos necesarios para separarlo de la Cámara.