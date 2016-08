X Congreso Argentino de Salud Mental: Los límites de la Clínica

En el Hotel Panamericano Buenos Aires la AASM (Asociación Argentina de Salud Mental ) cuya Comisión está presidida por Juan Carlos Fantin y conformada por Eduardo Grande, Alberto Trimboli, Silvia Raggi, Gustavo Bertran, Ricardo Soriano, Pablo Fridman, Liliana Moneta, Arial Falcoff, Dario Galante, Beatriz Kennel, Rubén Gallardo, Néstor Saborido, Jimena Aguirre, Roberto Zivak, Irma Zurita, Juan Carlos Basani, Fabio Celnikier, Jerónimo Grondona, Guido Axel Iriart, Beatriz Schlieper y los miembros de honor Samuel Basz, Jorge Chamorro, Carlos Coquet, Osvaldo Delgado, Enio Linares, Gabriel Lombardi, Miguel Márquez, Roberto Mazzuca, Roger Montenegro, Ricardo Soriano, Jaime Yospe y Héctor Fischer organizó con un éxito rotundo el “X Congreso Argentino de Salud Mental” juntamente con el “III Congreso Regional de la World Federation for Mental Health” (WFMH) presidido por Gabriel Ivbijaro ( del Reino Unido ) cuya temática central fue: “Los límites de la clínica”.

El X Congreso Argentino de la AASM incluyó el “X Encuentro Interamericano de Salud Mental”, el “VII Encuentro Internacional de Salud Mental”, el “VII Encuentro Iberoamericano de Políticas y Estrategias en Salud Mental”, las “V Jornadas de Hospital de Día”, las “IX Jornadas Rioplatenses de Psicoterapia Integrativa: El Cuerpo y la Mente desde una perspectiva integrativa”, el “X Encuentro de Epistemología y Metodología de la Investigación en Salud Mental”, las “V Jornadas Rioplatenses de Salud Mental Infanto Juvenil de la AASM”, las “VIII Jornada del Capítulo Psicoprofilaxis Clínica y Quirúrgica de la AASM: Subjetivando el Cuerpo”, la “IX Conferencia Argentina de Musicoterapia Clínica”, la “II Jornada del Capítulo de Salud Mental y Espiritualidad”, las “VI Jornadas del Capítulo Cuidados Paliativos y Salud Mental” y las “III Jornadas del Capítulo Psicooncología y Psicoanálisis”.

En un mundo con unas sociedades cuyos valores se trastocan por otros, en un país donde ya desde hace años parecería que ha comenzado a ser una de las modas más o menos establecida, que es la del des-cuido de los profesionales de la medicina, de la psicología, de la educación y de la seguridad entendiéndose y encontrándose a veces a todos ellos dentro de un marco pesadillezco y desolador ó desesperanzador al mejor estilo Almodóvar podríamos decir muchas veces , y donde podemos tal vez preguntarnos ¿Quién cuida a los que cuidan, a los que enseñan, a los que sanan, a los que apuntan a la dignidad humana y a los valores auténticos en medio de oscuridades lamentablemente avaladas y saturadas de canallas, mafias y corrupciones contemporáneas y de quiénes se sirven y se han acostumbrado impunemente a servirse de un sistema que es paralelo al digno y que por otra parte todavía no ha hecho nada en relación a determinadas cuestiones de seguridad, de salud y de cuidado de quienes han debido estar voluntariamente o no inmersos en dichos escenarios? También podríamos preguntarnos por otra parte ¿Cómo cuidan, educan, sanan a los suyos quienes tienen ése rol para con los otros? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo ser luz en la oscuridad? ¿Cómo motivar a otros a que sean luces y promotores de cambios contrarios a los de la desesperanza y la colapsación de ideales y valores? En marcos con códigos contrarios por el freno y la impunidad de mentalidades aún en boga, lamentablemente ¿Cuáles son los límites de la clínica y cómo ponerlos?

Respuestas, preguntas, mesas, talleres ( incluimos dos breves links con esbozos de un par de los mismos, ambos en relación a lo corporal: uno desde la práctica https://youtu.be/Iy5GPQrbOQg y otro desde un pensar a partir de la teoría para seguir avanzando y mejorando https://youtu.be/CNkAmf-4rbk ) y presentaciones de libros ( en próximos artículos comentaré para nuestros lectores algunos de los mismos ) , y sobretodo espacios para dialogar, participar, contactarse, comunicarse, compartir vivencias, experiencias, reflexiones, propuestas y proyectos en relación a los padeceres, saberes y desafíos de la Salud Mental hoy en Argentina y en el mundo; caracterizaron al X Congreso Argentino de Salud Mental.

En las entrevistas que mantuvimos primeramente con el Dr. Alberto Trimboli ( Secretario General de la AASM ) y luego con el Dr. Gabriel Ivbijaro ( Presidente de la WFMH ) en exclusiva para nuestros lectores de 4 semanas, vemos que se han expresado cuestiones bien interesantes para seguir pensando y para seguir trabajando en pro de una mejora en el campo de la Salud Mental:

AT: _ “Para la Asociación Argentina de la Salud Mental es un orgullo enorme y una gran satisfacción la realización de éste Congreso que se realiza conjuntamente con la confianza que año a año nos van renovando ya que para cada un@ de los participantes hayan podido exponer o no sus trabajos, ha significado un esfuerzo enorme sobretodo para los colegas del interior de nuestro país y del exterior ya que vuelcan aquí sus experiencias de años de intenso trabajo y el estar y participar para intercambiar experiencias con colegas constituye un momento realmente esperado por varios países de la región y varias de nuestras provincias.”

MB: _ “¿En qué cree Usted que deben asentarse los pilares para la continuación de éstos Congresos conjuntamente con todo lo que ello implican: talleres, debates, comunicaciones libres y momentos de encuentro, ya sean de acuerdos ó también de disensos pero en un clima de respeto, de mucha libertad de expresión y de construcción de estrategias conjuntas que permitan mejorar el campo de la salud mental y de algún modo resolver sus problemáticas ( o tratar de) actuales?

AT: _ “Bueno, éstos Congresos constituyen como bien se deriva de lo que decís, un instrumento eficaz de aprendizaje que permite que sigamos quienes nos dedicamos a ello, seguir trabajando día a día en la construcción de teorías, técnicas, estrategias e intervenciones con el único fin de ayudar al crecimiento de éste campo tan amplio como es el de la salud mental, por eso creemos que éste crecimiento debe asentarse sobre cimientos y bases sólidas integradas por tres pilares fundamentales que son la asistencia, la docencia y la investigación.“

MB: _ “`Los límites de la clínica` ¿Por qué ésta temática?”

AT: _ “Porque hemos pensado que la temática de éste Congreso da margen para la intervención desde distintas ópticas, desde distintas profesiones y también desde distintas orientaciones. Sabemos que en el campo del sufrimiento mental la clínica tiene un límite y que ése límite está dado por otros factores ya sea el económico, el social, el jurídico ó el político. Estamos habitando y atravesando una época donde varias de las particularidades de la sociedad actual están siendo cuestionadas con muchas preguntas que giran en torno a quienes somos los actores y también protagonistas en el campo de la salud mental por ejemplo si puede decirse que un tratamiento se terminó para el usuario cuando una persona quizá no tiene un techo para vivir ó está sin trabajo ó no tiene una familia que lo contenga, por eso creemos, pensamos que el nivel de los disertantes que hemos convocado tanto nacionales como del exterior, garantiza además del nivel científico de nuestro congreso un auténtico marco donde podamos seguir pensando y respondiendo ó haciéndonos nuevas preguntas y formulándonos nuevos interrogantes, opiniones, debates y pareceres frente a los cambios y necesidades que las nuevas realidades nos imponen y nos atraviesan.”

MB: _ “¿Cuál es su opinión con respecto a éste Congreso?

GI: _ “Considero que ha sido un Congreso excelente, con unos stándares muy altos de conferencias, debates, seminarios y talleres. Sobretodo destaco la activa participación de los asistentes a las ponencias y a los cursos.”

MB: _ “¿Cuál es su responsabilidad, la más importante como actual Presidente de la WFMH dentro de su mandato y cuál considera que es su meta principal?”

GI: _ “Como Presidente de la WFMH tienes el deber de representar a todos los grupos de personas en el campo de la salud mental. Tú tienes que tomar nota de todas las opiniones acerca de los pacientes, inclusive las de ellos mismos, y de sus cuidados ya que en salud mental están involucradas las familias y los profesionales. En lo personal, durante éstos dos años en los que estoy siendo el Presidente de la WFMH voy a utilizar mi mandato para promover un concepto básico y fundamental: la Dignidad. La dignidad en salud mental y su contemplación en las publicaciones para hacer visible éste tópico. Es por eso que he tomado parte muy activa en ésto como un proyecto central, principal, fundamental e invito a que vos y tus lectores puedan verlo e interiorizarse en el sitio www.worlddignityproject.com e incluso ver nuestro vídeo acerca de qué pasa en las personas que todavía tienen asuntos en la salud mental. También Mariana, te agradezco compartas con tus lectores el blog que escribo regularmente dentro del Huffington post de USA y pueden hallarlo en http://m.huffpost.com/us/author/gabrielivbijarogmail.com.

MB: _ “¿Y cuál es la dificultad más importante ó más apremiante para resolver?”

GI: _ “En salud mental todavía las mayores dificultades y problemáticas que aún subsisten son los temas de la estigmatización y de la discriminación. Sabemos que una de cada cuatro personas es afectadas en la salud mental, pero luego hay que añadir a su familia, amigos, vecinos y colegas. Lamentablemente podemos decir que el estigma, la marca persiste. Entonces necesitamos una mejor defensa para nuestro trabajo, ello implica propuestas que apuntalen mejor nuestra posición. Te agradezco mucho la nota porque tenemos que tener nuevos diálogos con muchos de los actores comprometidos para que ésto funcione. La perspectiva del cuidado, del respeto, del amor a las personas, de la Dignidad. Ello incluye obviamente al gobierno, pero sabes muy bien que también a la prensa, a los profesionales, a familias, a cuidadores, a empleados y a los pacientes ya que tod@s estamos involucrados en esto desde nuestros lugares y la idea es la colaboración y la cooperación de todos desde su rol y desde su lugar siempre teniendo como meta la Dignidad en la Salud Mental. Como Presidente actual de la WFMH veo que esto es mi principal responsabilidad y el principal cambio que pueda llegar a producir: el generar una auténtica concientización acerca de la responsabilidad que todos tenemos en ello.

(Nota, fotos, entrevistas y traducción : Mariana Bouza © 2016. / fmplmproducciones@gmail.com)

