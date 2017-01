Ya llegó al millón la cantidad de jubilados que cobraron la reparación histórica

El titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, aseguró, por otra parte, que 97% de los adultos mayores tiene alguna prestación de la entidad. Y recordó que “la mínima es de $5.661 pesos para arriba”.

En diálogo con radio La Red, Basavilbaso dijo que al asumir este Gobierno advirtió la gran cantidad de juicios de jubilados que no cobraban de acuerdo con lo aportado, muchos con una antigüedad de ocho años, que pedían que se les pagase correctamente y no encontraban solución.

“El presidente Mauricio Macri decidió avanzar con el pago de estos juicios y ya se pagaron 600 mil reajustes a través de la Ley de Reparación Histórica. En enero ya se incorporaron 300 mil jubilados más y llegamos al millón de pasivos que pueden gozar de su jubilación como les corresponde”, describió.

Consultado sobre si van a elevar la jubilación mínima al nivel de salario mínimo, dijo: “Estamos viendo distintas alternativas. A nosotros nos gustaría elevar la mínima; de hecho, con la Reparación Histórica van a quedar muy pocos casos de jubilados que hayan hecho aportes y que queden en la mínima”.

Según el funcionario, hoy la Argentina “tiene una de las coberturas más altas del mundo; 97% de los adultos mayores tiene alguna prestación de la Anses, y la mínima es de $5.661 pesos para arriba”.

“Si comparamos esas cifras con otros países de la región, la jubilación está por encima de la región; queremos subir el valor y que sea sustentable”, aseguró.

Y, sobre si tienen garantizado los fondos, Basavilbaso afirmó que “sí, porque la Ley de Reparación Histórica establecía cómo pagar esos reajustes; primero se pagan con el dinero del blanqueo”.

En relación a la posibilidad de elevar la edad jubilatoria, dijo que “no hay ninguna iniciativa de elevarla”; y agregó que se presentará un proyecto de ley en el congreso proponiendo cambios en el sistema jubilatorio argentino en razón a la actual exigencia de tener 30 años de aporte.

“Hablamos de una pensión universal al adulto mayor. Los de más de 65 años van a tener el 80% de una jubilación mínima, hayan hecho o no aportes. La pensión universal es el primer paso. Queremos que haya un beneficio universal para todos los adultos mayores, que no dependa de aportes. El 30% de los trabajadores no tiene aportes. Hay gente de 65 años que no tiene ahorros y el Estado no puede dejar a esos adultos mayores. Esa pensión la paga el tesoro y no los trabajadores”, aclaró.

Sobre las denunciadas irregularidades de la administración anterior, indicó: “Hay tres frentes, la pauta publicitaria, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y el pago de jubilaciones en provincias limítrofes”.

En el caso de la pauta publicitaria, dijo que “estaba dirigida hacia determinada medios, era de $1.000 millones en el 2015 y eso lo bajamos a 40% sin contar la inflación y ahora gastamos menos de la mitad en publicidad”.

Sobre el FGS, dijo que “había muchas disponibilidades en determinados bancos y eso dejó de ocurrir. Estamos invirtiendo el dinero y por eso el año pasado tuvo el rendimiento más alto que de los últimos 10 años”.

Y agregó: “También trabajamos en jubilaciones irregulares en provincias limítrofes. Hemos hecho trabajo en base de datos y campo. Por ejemplo en Paraguay, hay paraguayos que no trabajaron en la Argentina y cobran nuestra jubilación. Eso se hizo a través de gestores, a los que denunciamos penalmente y cancelamos jubilaciones de paraguayos, chilenos, bolivianos y de otros países”.

Por último, al ser consultado sobre cuánto debería cobrar un jubilado hoy, respondió que “lo ideal sería la canasta mínima; el segmento de adultos mayores es mejor que otros segmentos de la población. Apuntamos más para arriba”.