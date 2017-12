Zannini apeló el procesamiento y Timerman reclamó la excarcelación

El ex secretario Legal y Técnico y el ex canciller apelaron las medidas en su contra tomadas por Claudio Bonadío. Por su parte los abogados de Cristina Kirchner anticiparon que apelarán la prisión preventiva dictada en contra de la ex presidenta.

El detenido ex secretario Legal y Técnico del kirchnerismo, Carlos Zannini, apeló hoy su procesamiento con prisión preventiva en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, y cuestionó por “nulo” y “arbitrario” el fallo del juez federal Claudio Bonadio.

Además, el también detenido con prisión domiciliaria ex canciller Héctor Timerman pidió la excarcelación mientras que otro preso en la causa, Luis D Elía, apeló a la Cámara Federal el rechazo a liberarlo firmado por Bonadio el jueves último.

Estas fueron las primeras presentaciones de las defensas de los seis procesados con prisión preventiva el jueves último por supuesta “traición a la Patria” y “encubrimiento agravado” de iraníes prófugos por el atentado a la AMIA, con el reinicio de la actividad judicial tras el fin de semana largo.

Las defensas tendrán plazo para apelar el fallo de Bonadio hasta el próximo miércoles o bien en las dos primeras horas del jueves, en base a la fecha en que hayan recibido las notificaciones del mismo.

En ese marco, los abogados de Cristina Kirchner, procesada y con un pedido de desafuero al Senado nacional, anticiparon que recurrirán el miércoles la prisión preventiva que se ordenó en su contra.