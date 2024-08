Adorni confirmó inversiones mineras en Salta por US$ 9.000 millones

El Vocero Presidencial Manuel Adorni destacó hoy la reglamentación de cuatro aspectos claves de la Ley Bases y celebró que en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, en Salta hay 5 empresas mineras con proyectos de inversión por cerca US$ 9.000 millones.

En su habitual conferencia de prensa, Manuel Adorni resaltó que el Gobierno nacional aplicó un plan motosierra como “jamás se vivió en la administración pública argentina”, con una reducción del 32% en el tamaño del gasto público en los primeros siete meses de gestión. Y anticipó que “la administración va adecuar o cerrar cualquier organismo del Estado que no funcione”, en tanto que toda “empresa Estatal que se pueda privatizar se va a privatizar”.

Tras asegurar que “la motosierra es infinita y que el crecimiento del sector privado es el que dará prosperidad a la Argentina”, el Vocero indicó que Salta envió el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura provincial luego del encuentro que mantuvieron el Ministro de Economía, Luis Caputo con el Gobernador Gustavo Sáenz, para impulsar el desembarco de grandes inversiones que promoverán el desarrollo económico y la creación de empleo.

En este sentido, Adorni recordó que la semana pasada “anunciamos la inversión de BHP, la minera más grande del mundo en San Juan, y la de YPF en conjunto con Petronas, que se espera exporte en torno a los 30.000 millones de dólares anuales en el futuro”, y aseguró que “el camino de la Argentina hacia el mundo desarrollado es irrefrenable”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “Hoy se han reglamentado cuatro puntos muy importantes de Ley Bases: las facultades delegadas, las privatizaciones, las reformas al Empleo Público y las reformas del procedimiento o al procedimiento administrativo”.

✅ “La política construyó un Estado tosco, grande, ineficiente y plausible de corrupción o acomodos. Esa fiesta el 10 de diciembre se terminó, el presidente Milei aplicó un plan motosierra que jamás se vivió en la administración pública de la Argentina”.

✅ “En estos primeros 7 meses se han reducido un 32% el tamaño del gasto público”.

✅ “Con las facultades la administración va adecuar o cerrar cualquier organismo del Estado que no funcione. Además, se cambian las formas societarias de las empresas públicas, es decir, la empresa Estatal que se pueda privatizar se va, efectivamente, a privatizar”.

✅ “Se incorpora un examen u objetivo de competencias en el Empleo Público. La capacidad técnica ya no la determinará un funcionario, un burócrata de turno, sino una computadora”.

✅ “También se endurecen las sanciones por incumplimientos y se obliga a descontar el día no trabajado. Empleado que para, empleado que no cobra”.

✅ “Se introduce el proceso de silencio positivo para las autorizaciones y otros trámites que el Poder Ejecutivo determine. Este es un virtuoso mecanismo antiextorsiones y anti coimas porque implica que si el Estado no se expide, en un plazo de tiempo determinado, quién lo solicita quedará automáticamente autorizado”.

✅ “Hace algunos años, los jinetes del fracaso festejaban agrandar el peso del Estado en desmedro del esfuerzo de los argentinos”.

✅ “La provincia de Salta envió el proyecto de adhesión al RIGI a la Legislatura para impulsar el desembarco de grandes inversiones. Ya hay cinco empresas diferentes con proyectos de inversión, en Salta, en el orden de los 9.000 millones de dólares”.

✅ “A partir del Decreto 662/24 el Gobierno Nacional cambió los requisitos de acceso a los subsidios del INCAA para dejar de financiar películas que sean fracasos comerciales. De acuerdo con los datos de la auditoría, en 2023 el Instituto subsidió más de 100 películas que tuvieron menos de 1.000 espectadores cada una”.

✅ “Cada una de estas películas, en promedio, nos costó a los argentinos 50,000 dólares, 50,000 dólares es lo que no salió, en promedio, cada una de estas películas subsidiadas por el INCAA”.

✅ “A partir del decreto las producciones deberán conseguir financiamiento propio para cubrir, por lo menos, la mitad de los fondos necesarios para su proyecto; además, tampoco podrán solicitar un subsidio en los años consecutivos”.

✅ “El Presidente Milei está recibiendo al ganador de la medalla de oro en la competencia BMX freestyle de los Juegos Olímpicos de París; José Augusto “Maligno” Torres Gil”.

✅ “Uno gobierna a partir del 10 de diciembre y es responsable desde el 10 de diciembre. Lo que no quita que muchas de las cuestiones que pasan en la República Argentina son de exclusiva responsabilidad de los 100 años de decadencia y en particular, en particular, del desastre que han hecho en los últimos 4 años”.

✅ “Creer que el 55% de pobres, o un Conurbano donde hay más de 6 chicos pobres por cada 10, es resultado de lo que se viene haciendo desde el 10 de diciembre, es bastante infantil”.

✅ “Empezamos a ver algún síntoma de recuperación según datos oficiales, ya en el mes de mayo con respecto a abril. Esperamos que eso se repita en junio y que todo lo que estamos haciendo prontamente empiece a surtir efecto”.

✅ “Quién de ustedes se hubiese animado a anticipar que íbamos a estar hablando a esta altura de inversiones de miles de millones de dólares o que íbamos a hablar de inflación en estos niveles, de acuerdo al infierno en el que nos habían metido”.

✅ “Los asilados están bajo el cuidado de autoridades brasileras. La situación es extremadamente delicada”.

✅ “Con respecto a la visita del Presidente Milei a Chile el jueves 8 de agosto, previamente vamos a hacer paso por Vaca Muerta”.