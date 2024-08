Adorni habló de “señales positivas del mercado a pesar de la irresponsabilidad del Congreso”

El Vocero Presidencial Manuel Adorni destacó hoy los datos positivos registrados esta semana en los bonos globales, las acciones argentinas y el riesgo país, así como la proyección de una inflación menor al 4 por ciento y de una mejora en la situación económica, a pesar de la “irresponsabilidad fiscal mostrada por el Congreso de la Nación”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también anunció la modificación de una reglamentación técnica por parte del Ministerio de Economía que va a beneficiar a cerca de 10 mil pequeñas y medianas empresas al eliminar trabas burocráticas y reducir el costo de importación del acero.

El Vocero informó, además, la modernización del trámite de Reposición de Existencias (REPOSTOCK) que posibilitará a los empresarios volver a importar sin impuestos los bienes utilizados en una exportación anterior y “permitirá que los productos argentinos sean más competitivos en el mercado internacional”.

“Este trámite era en papel, presencial, demoraba hasta 6 meses y solo lo usaban 73 empresas automotrices, mientras que ahora más de 5 mil empresas de un gran universo de industrias van a poder acceder a una plataforma online para poder reimportar desde cualquier punto aduanero y que la ganancia sea mayor para todos”, explicó.

Por último, Adorni resaltó una serie de medidas que estableció el Ministerio de Justicia a fin de “desarmar la burocracia de los registros automotores y bajar los costos de los trámites”, entre ellas la reducción del arancel de las transferencias al 1%, la eliminación del cobro de cédulas de identificación automotor y el establecimiento de un tope para las ganancias de los registros.

La nueva normativa, que posibilitará un ahorro de 36 mil millones de pesos anuales más otros 15 mil millones en traslados de documentación por correo, “le pone fin al monopolio de la Casa de la Moneda en la provisión exclusiva de insumos como patentes y cédulas verdes y establece la libre competencia al permitir que cualquier empresa pueda licitar a fin de proveerlos”.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ ”Por resolución del Ministerio de Economía se modificó el reglamento técnico del acero para eliminar trabas burocráticas y así bajar el costo de importación de este insumo. Este beneficio va a ayudar a cerca de diez mil PyMEs que ahora van a poder importar a un menor costo”.

✅ ”La excesiva burocracia y los controles arbitrarios se están dejando atrás. Entendemos que parte de la prosperidad a la que apuntamos en la Argentina pasa también por desmalezar este excesivo control del Estado”.

✅ ”Por iniciativa del Ministerio de Economía se modernizó el trámite denominado reposición de existencias, más conocido como repostock. El beneficio permite volver a importar sin impuestos los bienes utilizados en una exportación anterior, lo que le posibilita a los productos argentinos ser más competitivos en el mercado internacional”.

✅ ”Los bonos globales ganaron 0.7% en Wall Street y llevan un 4% de ganancia desde el viernes pasado; los valores de las acciones argentinas tocaron su máximo valor en 5 años y ya superan los valores pre-PASO de 2019”.

✅ ”El Riesgo País cayó a 1.453 puntos, la cifra más baja desde el 27 de junio pasado. La Bolsa subió un 1.3% y consolida un alza del 10% en agosto”.

✅ ”Distintas consultoras privadas ya empiezan a estimar una inflación para agosto menor al 4% y 9 de cada 10 empresarios proyectan una mejora de la situación económica del país dentro de los próximos 12 meses”.

✅ ”El Ministerio de Justicia de la Nación definió una serie de medidas para desarmar la burocracia de los Registros Automotores y bajar los costos de trámites. Se estima que el ahorro para todos los argentinos, va a ser de 36.000 millones de pesos por año y el Estado deja de gastar otros 15.600 millones de pesos anuales en traslados por correo”.

✅ “Vamos a seguir avanzando en esta línea, como parte del cambio de época de desear la menor opresión del Estado y más libertad para la gente”.

✅ “Los gremios aeronáuticos perjudicaron a los pasajeros con un paro encubierto tras modificar los horarios de sus ‘asambleas informativas’. Por supuesto se van a aplicar acciones disciplinarias con multas y sanciones contra todos los que realizaron estas medidas abusivas”.

✅ “Por el paro de hoy, en Intercargo va a haber descuentos a 108 trabajadores por un total de 1.4 millones de pesos. En Aerolíneas Argentinas hay que chequear todavía el número de los que son responsables de esta barbarie, el descuento va a ser de entre 50 y 150 mil pesos por trabajador”.

✅ “En total afectaron 10 vuelos de JetSmart, 10 de Fly Bondi y al menos 30 de Aerolíneas Argentinas”.

✅ “Sobre el traspaso de colectivos a la Ciudad de Buenos Aires la decisión está tomada. Las conversaciones son excelentes con respecto este tema y entiendo que en los próximos días va a haber novedades”.

✅ “Con respecto a los empresarios del sector del Transporte, el Gobierno Nacional responde por las líneas nacionales, lo demás será un mensaje para los Gobernadores, porque es un tema del que se tienen que hacer cargo las jurisdicciones”.

✅ “Estamos acostumbrados a que Kicillof diga cualquier cosa, y lo que diga no tiene demasiada relevancia después de haber sido parte de la destrucción y la devastación de la Argentina”.

✅ “Nosotros siempre describimos la corrección que veníamos haciendo, los meses difíciles que íbamos a transcurrir y que entendíamos que íbamos a pasar meses complicados en Argentina.”

✅ “Recordemos que la alternativa a estas correcciones y este ordenamiento de la economía, era maquinita, era inflación, era 50% de pobres, era todo un gran desastre que nos habían puesto al borde de un precipicio”.

✅ “Entendemos que la gente hizo y está haciendo un esfuerzo enorme y muchos sectores también, y que la gente precisamente sigue apoyando por lo que ve que estamos haciendo, porque lo anterior era un camino que era devolvernos al vacío”.

✅ “Con respecto a la aplicación del protocolo, la calle no se puede cortar y la ley no se puede incumplir. Al que le guste, bien, y al que no, que vaya, que corte la calle y se aplicará el protocolo antipiquetes”.

✅ “Desde el Ministerio de Seguridad vamos a seguir haciendo cumplir la ley y los protocolos y tratando de que la gente viva lo más en paz posible”.

✅ (Desarrollo, Bornoroni, por la Libertad Avanza, y Cristian Ritondo, por el PRO) “Esa reunión se va a dar hoy a las 18 horas. Esas reuniones son bastante frecuentes y en general el Presidente suele contarles a diferentes grupos cómo va avanzando en determinadas cuestiones, habitualmente económicas, y variables de gestión”.

✅ (Sobre la reunión con el Secretario General de la OCDE) “Hubo una reunión ayer con gran parte de los ministros del gabinete, es un proceso que no tenemos plazos y no tenemos definición con respecto a cuándo concluirá”.

✅ (Reapertura de causas de víctimas del terrorismo) “Ha sido una lucha de la doctora Villarruel, que debe llevar décadas, juzgar a todas las partes. Creemos que ha sido esa expresión de deseo, dentro de la lucha que ella viene llevando, a que la Justicia sea completa, pero no es parte de la agenda del Presidente”.

✅ “Uno de los grandes pecados que cometió la política argentina en el último cuarto de siglo, lo más dañino, fue que destruyó la confianza y es lo más difícil de recuperar. En virtud de recuperar esa confianza, los viajes que se transforman en una vidriera de lo que es el Presidente pero también lo que estamos llevando adelante, son fundamentales para recuperar esa confianza”.

✅ “Argentina ha sido un defaulteador serial, un emisor de moneda serial, un destructor de moneda , y Argentina ha hecho prácticamente todo mal en las últimas décadas”.

✅ “Estamos convencidos que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, más pronto que tarde vamos a lograr que estos indicadores, todavía malos, en un país de 1.500 puntos o de 1.450 puntos, que está bastante por encima de los países de la región, vamos a tener números que se asemejen más a un país normal”.

✅ ”Nuestra columna vertebral que es el superávit fiscal, esa es la clave y por eso no vamos a permitir que nadie atente contra ese equilibrio fiscal”.