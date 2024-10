Aseguran que el viaje de Milei a CELAC-China en enero “no existe”

La reunión CELAC+China supuestamente de enero 2025 a la que el presidente Javer Milei declaró que iría, no está agendada en ningún lado, según pudo averiguar de fuentes oficiales de ambos países, la revista digital especializada en temas chinos, DangDai.

“Todavía no hay una fecha cierta para la reunión China CELAC. Aparentemente, se apunta el mes de abril. No enero”, dijo una de los consultados a la publicación especializada en temas chinos, DangDai.

Abril, quizá, podría ser una opción para el aún no confirmado viaje de Milei a Beijing, sea para el foro entre el país asiático y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe o, no se descarta, para una visita bilateral. Pero “en cualquiera de los casos, todavía no hay definiciones”, agregó el medio.

Por su parte, el periodista Gustavo Ng, de Tiempo Argentino, analizó la insólita situación, al señalar “la falta de profesionalidad y ética informativa de algunos medios locales (de CABA), se vuelven desvergonzadas cuando amplifican la campaña occidental contra China”.

“Uno de esos medios -continuó el periodista-, anunció que en junio Milei viajaría a Beijing y que el presidente Xi Jinping lo recibiría el 4 de julio, como diabólico gesto de hacerle morder el polvo a la genuflexión del presidente argentino con Estados Unidos”.

“La noticia, naturalmente, era falsa. Ahora es el propio Milei quien anunció su viaje a China, con la misma liviandad, falta de seriedad y naturalización de las fake news que aquel medio, lo que se evidencia, por ejemplo, en su anuncio de que irá a una reunión de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que en la realidad no existe”.

Fuente: InfoGEI