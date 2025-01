Caputo anunció la baja “temporal” de retenciones, tras el reclamo del campo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que el Gobierno nacional bajará las retenciones a las exportaciones del agro hasta junio y que se eliminarán en forma definitiva los gravámenes para las economías regionales, a una semana del encuentro con la Mesa de Enlace.

“Hemos hablado muchísimas veces con las entidades del campo para poder avanzar en una baja de impuestos. Entendemos la situación particular de la sequía y de la baja del precio de los commodities. Me encantarías eliminar las retenciones a cero y permanentemente, ahora eso implicaría tener un superávit equivalente a los USD 8.000 millones que hoy no tenemos”, precisó Caputo.

En rigor, el anuncio que realizó el Ministro nacional fue en el marco de una conferencia de prensa a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, que reconoció que el avance de las medidas que responden al pedido del campo se logró gracias al “plan económico ortodoxo que aplicó Caputo”.

En esta línea, la baja de las retenciones se hará de forma temporaria a partir del próximo lunes en el cultivo de la soja que pasará del 33 al 26%, y sus derivados que irán del 31 al 24,5%, el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasarán de 12 a 9,5% y el girasol que bajará de 7 a 5,5%. En tanto que las exportaciones de azúcar, algodón, cuero bovino, tabaco, foresto industria y arroz, entre otras, serán llevadas a cero.

“Estamos haciendo dos cosas, una es bajar temporariamente a las retenciones a los principales cultivos como soja, poroto, trigo y girasol. Desde el lunes 27 de enero hasta fines de junio. Queremos darle la señal al campo que estamos encima de su situación. Por otro lado, de manera permanente vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales”, precisó el Caputo.

En este sentido, el titular del Palacio de Hacienda reconoció que el campo atraviesa por estas horas un periodo de sequía y aseguró que ello, había sido un factor determinante para manifestar una “muestra de solidaridad” por parte del Gobierno para con el sector y aseguró que “bajar impuestos, es tener un país más justo”.

Asimismo, Caputo precisó que al Gobierno nacional le interesa bajar todos los impuestos de forma permanente pero aclaró que se trata de un proceso que requiere sostener el superávit, y que no quiere “comprometer el esfuerzo de todos los argentinos”.

Por caso, el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, dio detalles para acceder a la baja y eliminación de las retenciones, se va a poder optar por una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) particular y por otro lado, aquellos cultivos o productores que no cuenten con ésta, el embarque será el instrumento de realización del beneficio.

Reunión de Caputo con la Mesa de Enlace

Cabe recordar que, el pasado 16 de enero la Mesa de Enlace les solicitó una audiencia a Luis Caputo y al secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, para trabajar en conjunto diferentes aristas que hacen que la situación actual del campo sea crítica principalmente por la situación fiscal del sector.

“Las condiciones dinámicas, como la falta de lluvias y las altas temperaturas, sumado a la depresión de los precios internacionales y los altos costos de producción, condicionan la actividad que genera desarrollo económico y arraigo en todas las provincias del país”, ampliaron los presidentes de las entidades que nuclea la Mesa de Enlace.

Ante la “crítica situación del campo”, la titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, y sus pares de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) Lucas Magnano, de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Carlos Castagnani, y de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino, buscan darle soluciones a los productores frente a los costos crecientes y poder así mantener sus actividades.

Fuente: Diputados Bs. As.