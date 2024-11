Comisión Revisora de Cuentas: La AGN planea auditar a 12 universidades

La Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado Miguel Ángel Pichetto, se reunió en la tarde de este martes en el Salón Illia, donde recibieron al presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, junto a los auditores generales Francisco Javier Fernández, Alejandro Nieva y María Graciela de la Rosa.

El diputado Pichetto abrió el encuentro explicando que “el objetivo de la reunión de hoy es recibir a los auditores de la AGN, quienes presentaron los lineamientos del Plan de Trabajo para 2025”.

Durante su exposición, el presidente de la AGN destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con el Poder Legislativo, señalando que uno de los roles fundamentales de la Auditoría General es asistir al Congreso en su función de control, desde un enfoque técnico. Esto busca mejorar y fortalecer el sistema de control de los recursos del Estado, en beneficio de la sociedad.

En relación con el proceso de auditoría, Olmos enfatizó que el factor tiempo es crucial para el éxito de los informes de la AGN y advirtió que la falta de celeridad puede transformar un informe en “antropología institucional”, en lugar de ser un examen efectivo de la gestión pública. En ese sentido, indicó que se han detectado discrepancias entre la planificación institucional y la presupuestaria, lo cual requiere ser abordado para mejorar la eficiencia de los controles.

Respecto de las auditorías a las universidades, Olmos aclaró que la AGN se encarga del control externo, mientras que el interno corresponde a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende del Poder Ejecutivo. En el marco de su Plan de Auditoría para 2025, la AGN auditará a 12 universidades nacionales.

Al finalizar su presentación, los senadores de la comisión realizaron diversas consultas, entre ellas la del senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), quien propuso concentrarse en primer lugar en las auditorías de algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires el año próximo, ya que es la de mayor envergadura. La propuesta fue acompañada por varios legisladores.

El senador José Mayans (Frente Nacional y Popular) sostuvo que “el rol fundamental de la AGN se cumple cuando se audita rápidamente, y así la Comisión Mixta Revisora de Cuentas puede decidir lo que va al recinto para discutirlo en ambas cámaras, sea el Gobierno que sea”.

El auditor Nieva celebró la reunión y aclaró que no es posible realizar auditorías a las 62 universidades de forma contínua, pero subrayó que no es cierto que no se hagan auditorías a las universidades, sino que se llevan a cabo y con altos estándares de calidad. “Estamos en proceso de implementar una nueva metodología para hacer auditorías en tiempo y forma”, concluyó.

Pichetto cerró el encuentro reiterando a la AGN la propuesta de “darle prevalencia a la UBA durante el año que viene”, a las facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Derecho y Psicología. Olmos se comprometió a armar un equipo para dar respuesta al pedido de la Bicameral.

El próximo martes se volverá a reunir la Comisión para validar el Plan de Acción para 2025 de la Auditoría General de la Nación.