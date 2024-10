Debate Nacional: Presupuesto Educativo, no entender nada o hacerse el b…

Cuando uno analiza la cuestión universitaria llega a una conclusión contradictoria: O los estudiantes y directivos universitarios no «entienden nada» o se hacen los «boludos», no quedan muchas opciones.

Porque si la idea es más Presupuesto (que estamos de acuerdo que se necesita) no entiendo que no quieran «ser auditados» para ver que hacen con el dinero que les da el Estado Nacional.

Por el otro lado, el Gobierno de Javier Milei se ha cansado de decir «que la idea NO ES cerrar universidades, ni privatizarla y que está de acuerdo con el ingreso gratuito«, entonces, cuál es el problema?

Por suerte algunas Universidades (como la de Rio IV por caso, o algunas facultades de la UNC) no están de acuerdo con la «toma» y la perdida de clases.

Se vienen los exámenes y los chicos están más preocupados por cuánto le pagan al rector o a los no docentes?

La frase sería: «dejen de hacer política barata, devuelvan las facultades a los que quieren estudiar y si no se dan cuenta lo que está pasando, no se pongan del lado de lo «oculto», justamente lo contrario, deberían estarse movilizando pidiendo que se audite y se muestren los números, porque hace 20 años o quizás un poco más, que las Universidades (sueldos docentes incluídos, estado y remodelación de edificios, etc) están en un estado deplorable! No es de ahora…».

¿Adónde se destinan los fondos?

Todos los años sentimos la problemática de falta de bancos, pérdida de baños, etc, etc y el presupuesto que se ha fijado es oneroso, no nos engañemos… Bueno, la pregunta sería, ¿Adónde se destinan esos fondos?

¿Cuantas movilizaciones y tomas de facultades hicieron en el gobierno anterior? ¿Porque ahora, alguien se lo pregunta?

Un montón de preguntas, que muchas de ellas sabemos las respuestas.

Por ello, valoro la postura de los estudiantes de la UNRC que a puro grito «la Universidad No se Toma» en la Asamblea, estuvieron en desacuerdo con ésta medida (ver video).

¿La Universidad está bien en lo económico? Sabemos que no, pero la «forma» no parece ser la adecuada, porque los únicos perjudicados son los propios estudiantes que están perdiendo días valiosos de clases.

Que esa «mayoría silenciosa» hable… Sería bueno, que no pase que por unos pocos estudiantes (o no tanto) politizados, «arrastren» a todos los otros que lo único que quieren hacer es estudiar y recibirse de profesionales.

La Universidad está en crisis ( no es novedad) lo que molesta es que tuvieron 16 años para protestar y no dijeron «nada* y ahora con un gobierno que apenas tiene 9 meses quieren que todo se solucione por «arte de magia»…

«Legisladores demagógicos»

No sé dejen convencer por un grupo de legisladores nacionales «demagógicos» que aprueban una Ley sin decir de donde van a salir los fondos para el financiamiento; así es muy fácil legislar…

Y otra cosa, acabemos con la VIOLENCIA y respetemos a aquel que piense diferente.

Teóricamente somos seres «racionales», no «animales sin conciencia»…

Estamos hablando teóricamente de «estudiantes universitarios» (que refiere a un cierto «nivel» educativo) no de una pelea de «gallos» sin cerebro… Para pensar. Hasta la próxima.

Por: Pablo Rennella (Analista Político)