Diputados: exigen que la TV Pública televise los partidos de la Selección Argentina

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó una proyecto en el Congreso mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo “que en forma urgente arbitre los medios a su alcance a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) a fin de garantizar, a través de la TV Pública, el derecho de acceso universal en todo el territorio nacional, a la transmisión de los partidos de la selección Argentina de futbol por las Eliminatorias”.

“Con gran sorpresa pudimos observar que el pasado 5 de septiembre de 2024 la Televisión Pública no transmitió en vivo el partido oficial que la selección Argentina de fútbol disputó contra Chile por las Eliminatorias para clasificar al mundial 2026, y por tal motivo una importante cantidad de compatriotas no pudo ver dicho evento deportivo” -indica Valdés en el proyecto-. Las razones aludidas por el canal público es que no lograron acuerdos comerciales con las empresas Torneos TyC Sports y Telefé.

Luego, Valdés sostiene: “La TV Pública es la única emisora que llega a todos los hogares en todo el territorio nacional y que puede verse gratuitamente sin necesidad de contar con servicios de TV por cable o satelital. Por eso, al privar de la posibilidad de ver los partidos oficiales de la selección argentina en forma gratuita a aquellos compatriotas que no pueden, o no quieren, abonar una señal de cable, el gobierno nacional está incumpliendo con la ley, en este caso la 26.522”.

En tanto, Valdés recordó que “una situación similar ocurrió en 2023” lo cual motivó al jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, de conformidad con la ley de medios, a emitir la Resolución 228/2023 en la cual se declaró como “acontecimientos futbolísticos de interés relevante” a los partidos de la Selección Argentina que se disputaron durante el año 2023, lo cual obligó a su efectiva transmisión.