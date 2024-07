El Gobierno anticipa «inflación cero» en alimentos en junio

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó este lunes la proyección de consultoras privadas que registran “inflación cero” en la mayoría de alimentos en junio.

Adorni remarcó que la evolución del indicador de inflación, que se redujo de 29,7% en diciembre a 4,8% en mayo, “es consecuencia de la inexorable eficacia del programa económico del Ministro Luis Caputo y del destino de éxito trazado por el Presidente Javier Milei”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni informó a su vez que el Gobierno Nacional resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del ex Ministerio de la Mujer, cartera que contaba con aproximadamente 1.100 trabajadores, de los cuales el 85% ya fue desvinculado. “Bajo la administración del Presidente Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”, subrayó.

Por último, el Vocero resaltó que la compañía YPF va a brindar un apoyo directo a más de 200 deportistas argentinos de alto rendimiento que van a participar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se realizarán en París, mediante una plataforma que incluye diferentes beneficios.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

“Algunos estudios privados indican inflación cero en algunos alimentos, incluso deflación en algunos otros, fenómeno que no se veía desde hacía más de un cuarto de siglo en el país, y hay consultoras que indican que cerca de 2 de cada 3 alimentos no sufrieron variación de precios durante junio”.

“De esta manera, la evolución de la inflación en alimentos, desde el comienzo de la gestión, fue de 29,7% en diciembre, 20,4% en enero, 11,9% en febrero, 10 ,5% en marzo, 6,8% en abril y 4,8% en mayo”.

“Esto es una consecuencia de la inexorable eficacia del programa económico del Ministro Caputo, y del destino de éxito trazado por el Presidente Milei”.

“Quiero agradecer a todos los periodistas que estuvieron presentes en el acto conmemorativo por los 131 años de la primera publicación del Boletín Oficial, que es un mecanismo fundamental para la difusión de la normativa oficial y una fuente de consulta para la prensa y de los ciudadanos”.

“YPF va a acompañar a través de un apoyo directo a más de 200 deportistas que van a participar de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en la ciudad de París”.

“La compañía ha creado una plataforma que va a brindar diferentes beneficios para todos los deportistas de alto rendimiento. De esta manera se suman nuevos sponsors para los embajadores del deporte argentino en el mundo”.

“Esta administración resolvió despedir a 685 empleados que formaban parte del hoy ex Ministerio de la Mujer. Al asumir el 10 de diciembre, esa cartera contaba aproximadamente con 1.100 empleados, más de los que tenían áreas como el Ministerio de Seguridad o Defensa”.

“Del total de los 1.100 empleados, el 85% ya fue eliminado: 240 empleados en la primera etapa y 685 en esta segunda. En la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción de los trabajadores restantes”.

«Bajo la administración del Presidente Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes”.

“El Presidente Milei, por cuestiones de agenda, no va a ir a la Cumbre del Mercosur, como estaba previsto hasta hace algunos días. Desde allí tenía previsto viajar a Tucumán, pero representaba una sobrecarga en la agenda. Finalmente, la Canciller Diana Mondino va a tomar su lugar”.

«El sábado vamos a estar viajando a Brasil, no tengo ni la agenda ni los horarios. Vamos a regresar el domingo. No nos vamos a ver con Lula y todavía no está confirmado si efectivamente se va a encontrar o no con Bolsonaro en el marco de este evento”.

“La agenda del Presidente la comunico cuando la tenga confirmada. Lo que te puedo decir es que hasta ahora el Presidente efectivamente va a viajar a París a la inauguración de los Juegos Olímpicos”.

“Nosotros fuimos extremadamente cautelosos con las declaraciones. Muchos nos pedían una rápida reacción del Gobierno con respecto a lo que estaba aconteciendo en Bolivia. Entendemos que no somos parte de la política interna de Bolivia y que la cautela fue la mejor decisión que hemos tomado”.

“La Ley de Hojarascas propone hacer una limpieza del sistema jurídico argentino con leyes, reglamentaciones o normativas que han quedado obsoletas y que ya no tienen ningún sentido que sigan existiendo”.

“Destacar el logro del joven Faustino Oro, un chico de 12 años que se convirtió en el maestro del ajedrez más joven de la historia al finalizar puntero invicto en el torneo celebrado en Barcelona, España. Es un orgullo nacional y un representante del talento argentino en el mundo”.