Fabiola Yañez habló de los golpes de Alberto Fernández y el consumo de drogas y alcohol

En su declaración, Fabiola Yañez habló de «cachetazos casi diarios» y pidió que Alberto Fernández se imputado «en acusación formal de todos y cada uno de los delitos en ejercicio de sus funciones como Presidente de la Nación»

La exprimera dama prestaba este martes declaración vía Zoom ante el fiscal Ramiro González, desde Madrid, donde reside actualmente y ratificó ratificó la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género a través de escrito.

Según Yañez, los episodios de violencia iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico.

El documento, que lleva su firma certificada y la de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que la denunciante profundiza y detalla acerca de las lesiones y abuso de autoridad de los que acusa a Fernández.

El escrito se presentó en el consulado de Argentina en Madrid y fue enviado de manera virtual al juez federal Julián Ercolini y al fiscal González.

Los hechos

La ex primera dama señaló que el comportamiento de Fernández «era una habitualidad», lo que le generó «indudables secuelas de carácter psicológico».

En el escrito la ex primera dama sostuvo además que el «menosprecio constante» y el «hostigamiento» se perpetuó incluso desde que ella se encuentra en Madrid.

Asimismo, detalló que el ex presidente la abofeteaba a diario y denunció además episodios de «violencia verbal».

«El golpe de puño en el ojo , fue estando en la cama en Olivos . Habíamos discutido antes , mucho , como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño . Grité y le dije , «qué me hiciste «. Pero nada , se dio vuelta y con ese golpe terminó la discusión».

«Me ha empujado para entre o salga de lugares , me ha zamarreado , me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara , me humillaba delante de cualquiera , me agarraba la cara , en un gesto de silenciarme , incluso se que hay videos con esta imagen«, indicó.

Alcohol y drogas

La ex primera dama también habló de presuntas agresiones físicas que habría sufrido como “patadas en el piso” en el marco del aborto que le exigió Fernández y que le produjeron la pérdida del mismo desatando su problema con el alcohol y el consumo de marihuana.

Luego, contó que le pidió a Fernández «no se haga el abstemio» porque, dijo, el ex presidente también consumía alcohol con asiduidad y «también fumaba».

La ex primera dama agregó que, después de la fiesta en Olivos y la derrota del peronismo en las elecciones legislativas de 2021, la violencia fue “cada vez peor” y se convirtió en un «infierno».

Consultada sobre si pidió ayuda, reiteró que se comunicó con María Cantero, la secretaria histórica de Fernández, y reveló que también se contactó con la clínica de Facundo Manes para verificar su estado de salud.

Consultado por el medio El Cohete a la Luna, Manes dijo que sabe que Yáñez asistió a su instituto de Neurología Cognitiva (INECO), pero que nunca la vio y tampoco sabe qué médicos la atendieron.