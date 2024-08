Fotos de Fabiola golpeada, videos con Tamara Pettinato y Yañez amplía la denuncia contra Alberto Fernández

La exprimera dama, Fabiola Yañez, dio a conocer las fotos con golpes en la cara y el cuerpo y los chats que probarían la violencia de género ejercida por Alberto Fernández. Prepara la ampliación de su declaración mientras surgen más videos del expresidente.

Según dejó trascender la propia Fabiola Yañez, hay más textos, audios, videos, fotos, documentos y papeles médicos que prueban que Alberto Fernández la hostigó y la golpeó. La exprimera dama difundió una imagen donde se ve su brazo y un ojo con un moretón y chats.

«Yo me quiero separar”, escribe Fabiola en uno de los chats que dejó difundir. Desde ese día, la ex primera dama no habría vuelto a la casa familiar de Olivos y se trasladó con el hijo que tiene con Alberto Fernández, Francisco, a la casa de huéspedes. En tanto, asegura que no podía tomar decisiones y que dependía de las órdenes que recibía del expresidente, con quien salía para asistir a actividades oficiales con custodia.

Filtraciones

El caso de violencia de género por parte de Alberto Fernández a Fabiola Yañez se dio a conocer en el marco de la investigación por el escándalo de los seguros, luego de que la Justicia encontrara material que dio pie a la denuncia de la ex primera dama en el celular de la secretaria del expresidente, María Cantero.

Las imágenes que se difundieron recientemente de la exprimera dama con lesiones físicas en su cara y brazo pertenecen a situaciones de violencia de género que ocurrieron en cuatro episodios diferentes entre 2021 y 2023, entre lo que se incluye el período de embarazo del hijo que tuvo con Alberto Fernández a mitad de la pandemia.

Entre los detalles que reveló Yañez, se encuentra que el motivo del inicio de las discusiones que mantenía con Alberto Fernández se debía a que ella recibía información de casos de infidelidad por parte de él. “Pero dejá de discutir. Al final terminamos peleados por todos los demás. Por favor. Vení”, le escribió el exmandatario en uno de los tantos chats.

Arrepentimiento

Desde el entorno de Fabiola Yañez aseguran que, luego de cada episodio de violencia física, Alberto Fernández le escribía que “era el amor de su vida, que se arrepentía, que estaba muy mal”, pedía perdón y prometía que no lo iba a volver a hacer. Además, el expresidente decía que si ella lo dejaba, él se iba a matar.

Por su parte, la expareja de Alberto Fernández sigue las instancias judiciales desde España, donde se radicó junto a su hijo Francisco tiempo antes de que la denuncia, que se concretó esta semana, generara el profundo impacto político a nivel nacional e incluso tuviera repercusión en otros países.

Es preciso recordar que, es la primera vez que un ex presidente de la Argentina es investigado por acusaciones de violencia de género que se habrían cometido mientras ejercía la primera magistratura, por lo que aún no se sabe desde qué ángulo avanzará la causa que está en manos del fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini, que restringió los encuentros presenciales y mensajes entre Alberto Fernández y su ex mujer.

Fabiola Yañez encontró el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Además de la denuncia por violencia de género y las fotos publicadas que demostrarían el accionar de Alberto Fernández, en las últimas horas también salió a la luz un polémico video que muestra a Tamara Pettinato en una de sus visitas al ex presidente del Frente de Todos.

En el material audiovisual, se puede ver a la conductora sentada en un sillón del despacho presidencial de Casa Rosada sosteniendo un vaso con cerveza, mientras mantiene una conversación con el entonces presidente que advierte una relación, en principio amorosa, entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Tamara Pettinato queda en el ojo de la tormenta por sus visitas al ex presidente. A mediados de 2021, su nombre fue uno de los que trascendió al revelarse las visitas de varias famosas a la Quinta de Olivos entre abril y mayo de 2020, cuando las restricciones por la pandemia de coronavirus eran totales.

En aquel momento, la conductora y columnista radial fue parte de una lista en la que también estaban Florencia Peña y Úrsula Vargues.