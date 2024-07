Hipotecados UVA afirman: «La justicia nos da la razón»

Los Hipotecados UVA informaron que «la Justicia de Misiones en un fallo sin precedentes, se manifestó a favor de una familia hipotecada UVA y marcó jurisprudencia contra esta nefasta política pública de acceso a la vivienda».

«La Excma. Cámara Federal de Posadas, Pcia.de Misiones, RATIFICO el fallo del Juez Federal de Posadas Dr.Jose Luis Casals en la demanda de revisión contractual contra el Banco de La Nación Argentina y decidió ELIMINAR LA UVA como indicador de actualización de un crédito hipotecario, RETROTRAER LA DEUDA al inicio del contrato y ORDENA APLICAR EL COEFICIENTE CASA PROPIA como índice de actualización», informaron los Hipotecados UVA en un comunicado de prensa que continuá así:

– OTORGA el resguardo del Art. 14 bis de la Carta Magna, Y de los pactos internacionales que protegen la vivienda como derecho humano.

– OTORGA la tutela establecida en el art 42 de la constitución nacional y la ley de defensa del consumidor.

– APLICA la teoría del ESFUERZO COMPARTIDO establecida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la Ley 27.541

– ESTABLECE que existe un DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL entre las partes más débil (tomadores de crédito) y los bancos, de manera objetiva, sin considerar la relación cuota-ingreso.

– ESTABLECE que los EFECTOS NOCIVOS DE LA INFLACIÓN deben distribuirse equitativamente entre las partes.

– ESTABLECE la Nulidad del sistema UVA, de manera retroactiva a la época de celebración del contrato y lo REEMPLAZA POR LA FÓRMULA CASA PROPIA.

– La diferencia entre todo lo que abonó como uvas y lo que debería ser casa propia genera un saldo a favor.

«Casa propia»

«Es la misma fórmula que se aplica en los créditos Procrear que otorga el Banco Hipotecario. Incorpora el Coeficiente de Variación Salarial en un 90% Toma el promedio de los últimos doce meses en lo que respecta a la variación salarial (CVS) -y no la variación de un único mes, con lo cual no hay subas desmedidas. La justicia nos da la razón: LAS DEUDAS SE PAGAN, PERO NO A CUALQUIER COSTO», cerró el comunicado de los Hipotecados UVA.