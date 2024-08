La Justicia dictó cadena perpetua por el crimen de odio de Tehuel de la Torre

El Tribunal Oral Criminal (TOC) II de la ciudad de La Plata condenó este viernes a cadena perpetua a Luis Alberto Ramos por el crimen de odio a Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años de edad, desaparecido desde el 11 de marzo de 2021 cuando se dirigía a una entrevista de trabajo.

En lo que representa un fallo histórico en materia de género y diversidad, el Tribunal de La Plata, integrado por los magistrados Claudio Joaquín Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, condenó a cadena perpetua a Ramos por el delito de homicidio agravado por odio a la identidad de género.

Según la acusación, Ramos citó a Tehuel de la Torre el 11 de marzo de 2021 en su casa de Alejandro Korn para un supuesto trabajo de mozo en un evento. De ahí en más, no se supo más nada del joven.

Semanas más tarde, comenzada la investigación, se encontró el celular y la campera de Tehuel quemados en la puerta de uno de los acusados, mientras que meses más tarde, las pruebas de ADN confirmaron que una mancha de sangre hallada en la pared interior del hogar de Ramos coincidía con el patrón genético de la familia del joven.

En los meses que siguieron, la fiscal a cargo de la desaparición, Karina Guyot, ordenó varios allanamientos y rastrillajes con policías y antropólogos en basurales, campos, bañados y hasta en un santuario de San La Muerte y en un criadero de chanchos. Todos los procedimientos terminaron sin éxito, por lo que hasta el día de hoy el cuerpo de Tehuel de la Torre sigue sin aparecer.

“Fue un impacto muy fuerte ver las fotos y los videos de la sangre que estaba en la pared de la casa de Ramos, mostraron fotos que yo no había visto porque no me las habían querido mostrar”, contó Norma Nahuelcurá, la mamá de Tehuel de la Torre, tras los alegatos.

En esa línea, la mamá del joven trans remarcó que “eso fue lo peor porque, en ese momento, ya había visto lo de la sangre, fue muy, muy fuerte para mí y el primer día también fue muy emotivo porque estaba nerviosa de estar acá”.

Cabe destacar que, el reclamo por la desaparición y presunto asesinato de Tehuel de la Torre se convirtió a lo largo de los últimos años en una consigna clave para los colectivos LGBTQ+, que en cada marcha se preguntan “¿Dónde está Tehuel?”, un símbolo de la violencia que viven las personas trans en el día a día.

Vale mencionar que, tal como en el caso de Loan Danilo Peña, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece desde marzo de 2022 una recompensa de $5 millones por quien aporte datos certeros para encontrar los restos de Tehuel de la Torre.

Fuente: Diputados Bs As