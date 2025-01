Manteros denuncian saqueos de la Guardia Urbana y violencia policial del gobierno de Jorge Macri

Los Vendedores Ambulantes que desarrollaban su actividad en el barrio porteño de Once denuncian atropellos, violencia institucional por parte de la Guardia Urbana y violencia policial más el saqueos de sus mercaderías.

«Esta situación se sigue dando jornada tras jornada donde lo que comunmente se conoce como maltrato animal, en Once se traduce en maltrato contra seres humanos a quienes se persigue y maltrata ‘de manera salvaje e inhumana'», dijeron los manteros en un comunicado este viernes.

Eugenio R (66) argentino que compartía con manteros peruanos la actividad en las adyascencias de Plaza Miserere señaló al portal informativo ANDIGITAL que «somos víctimas del saqueo hasta de nuestros efectos personales y mercadería para comercializar, algo que se repite permanentemente en requisas ejecutadas con violencia por parte de Guardia Urbana y personal policial».

En los grupos de WhatsApp en los que intercambian mensajes e imágenes los manteros publicaron videos y fotos «donde se ve a personal policial cargando en autos particulares parte de lo que se nos incautó», profundiza Eugenio.

Al gráficar un ejemplo, Manuela C. (56) denunció que hace cuatro días vivieron un caso tan insólito como reprobable cuando personal de Guardia Urbana sorprendió a una madre con un bebé en brazos a la que le arrebataron unos helados caseros denominados «marcianos» que ofrecía para la venta en la vía pública.



La Madre les rogaba -a esos agentes del Gobierno porteño- que «por favor necesito darles de comer a mis hijos» pero lejos de atender esa suplica el personal de Guardia Urbana operó con ferocidad, insolidaridad y violencia verbal para luego desparramar por el piso esa mercadería (helados).



Lo sorprendente es que inmediatamente acudieron al lugar -Tte.Gral. Perón y Paso (Once) cinco patrulleros desplegando un festival de sirenas policiales como si se tratara de un gran operativo policial cuya única sospechosa era esa madre con su bebé en brazos.

«Tiempos de Jorge Macri»

«Son tiempos de Jorge Macri» le gritaba a la vendedora ambulante el personal de Guardia Urbana. Según los mantienen dicen que «tienen orden del Jefe de Gobierno de la Ciudad de actuar con la mayor severidad y violencia posible para impedir que vendedores ambulantes se movilicen por las calles de Once con la intención de vender sándwiches, indumentaria o bebidas a transeúntes».

Eugenio y Manuela remarcaron al portal informativo que «hay una Organización No Gubernamental denominada Buenos Vecinos que oficia de persecutora y ‘entregadora’ de ex manteros pero, curiosa e ilegalmente, como sucedíó en los tiempos de la Dictadura de los años ’70, en plena Democracia hoy, esas supuestas autoridades y el personal policial que las protege no se identifican cuando demoran a algún sospechoso/a de estar dedicándose a la venta callejera.

«Les preguntamos cuáles son sus cargos y les solicitamos nos digan sus nombres y apellido y se hacen los desentendido, se ponen de espaldas a nosotros y no exhiben ninguna credencial, tanto policías como los responsables de esa ONG no Gubernamental», agregaron.

Los ex manteros también denuncian que Buenos Vecinos ingresa en los comercios de Once solicitando aportes de dinero en carácter de donación para mantener el orden en este barrio «cuando el Gobierno de la Ciudad tiene presupuestados recursos propios para mantener la seguridad» en todo en ámbito de la Ciudad.

Estado de sitio

Los vendedores ambulantes definen como un virtual «Estado de Sitio» a la actualidad que vive el barrio de Once.

«Se nos persigue a los vendedores ambulantes, pero existe un descontrol absoluto sobre robos en la vía pública y el robo de celulares es cada vez más alarmante. Esos aparatos robados son ofrecidos en las cercanías de las galerías donde con la fachada de «arreglos de celulares y ventas de accesorios» se comercializan a la vista de todo el mundo.

«También a la vista de esas mujeres de «Buenos Vecimos», la Guardia Urbana de GCBA y la Policía de la Ciudad, agregan los ex manteros.

Y se quejan: «Las veredas ya no están ocupadas por manteros: Son patrimonio de ladrones de toda calaña pero, finalizan Eugenio y Manuela, «Buenos Vecinos», la Guardia Urbana y la Policía Metropolitana sólo se ocupan de impedir, con insultos, golpes y saqueos de nuestras pertenencias y mercadería, que nosotros, los vendedores ambulantes, podamos trabajar para llevar el sustento a nuestros hogares».