Marcha universitaria: el Gobierno descartó aumentar el presupuesto educativo y aumenta el malestar

A horas de la marcha universitaria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, descartó que el Gobierno nacional aumente el presupuesto para el sector.

El funcionario nacional explicó que, pese a que el Congreso haya dado el visto bueno sobre el aumento del presupuesto para las casas de altos estudios, el Ejecutivo de Javier Milei no está en condiciones de afrontarlo, y reconoció que ello generó un gran malestar entre los estudiantes que son los que convocaron a la marcha universitaria de este miércoles a las 17 horas.

“El Congreso tiene ya presentada por el Poder Ejecutivo el proyecto por el presupuesto nacional. Si hay algún debate por hacer sobre el tema de la educación, tienen ahí para discutir el presupuesto del año próximo”, retrucó el jefe de Gabinete y aclaró que las conversaciones con los docentes y no docentes de las universidades, no llegó a un buen puerto dado que el Gobierno no tiene los recursos para hacer una oferta real.

“No nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que se quería incrementar para este año porque no estaban los recursos para hacerlo”, sostuvo Francos y agregó que “no correspondía desde el punto de vista” del Gobierno, ya que “hay otros empleados del Estado que no han tenido aumentos como el que pretende el sector universitario”.

Más vetos

Francos ratificó este miércoles que toda ley que pueda aprobar el Congreso, el Ejecutivo actuará de manera independiente y la vetará, si considera que no tiene presupuesto para implementarla, al tiempo que aseguró que el Presidente siempre pondera su capacidad de gestión por bajar la inflación y combatir la inseguridad.

En este contexto, el jefe de Gabinete aseguró que “todos los males de la Argentina provienen del déficit fiscal”, lo cual explicó que es igual a un “Estado que gasta mucho más de lo que le ingresa” y agregó que “eso ha estropeado la economía del país y ha generado la imposibilidad de crecimiento, que es de donde debe venir la mejora en los salarios tanto públicos como privados”.

Desfinanciamiento

Vale recordar que, previo a las declaraciones del Guillermo Francos sobre la marcha universitaria, que tendrá su epicentro en la plaza de los dos Congresos de Capital Federal, el Ejecutivo lanzó un comunicado en el que intenta desprenderse de cualquier tipo de responsabilidad por falta de financiamiento, y asegura que el reclamo tiene tintes políticos.

“Nunca se desfinanció la educación universitaria pública. Desde el Ministerio se han asignado más de 192 mil millones de pesos, cumpliendo con lo acordado para aumentos en gastos de funcionamiento (un incremento del 270%). Asimismo, se han asignado partidas para el funcionamiento de hospitales universitarios y aumentos salariales por encima de las pautas del Estado nacional”, sostuvieron desde Capital Humano.