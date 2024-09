Marcha universitaria: El rector de la UBA le dijo a a Milei que “el veto hipoteca el futuro del país”

El rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, le envió un mensaje al presidente Javier Milei para pedirle que reevalúe su decisión de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Respeto la opinión del Presidente pero no la comparto en absoluto. Creo que se está desfinanciando al sector público de la educación y lo vamos a pagar caro. Con el veto de esta ley se está hipotecando el futuro del país y de la gente joven, que es lo más importante”, remarcó Gelpi en declaraciones radiales.

En ese sentido, el rector de la UBA explicó que las casas de estudio “están teniendo problemas operativos por la falta de recursos”, y aseguró que un numeroso grupo de docentes dejaron sus puestos en la Universidad pública porque “no están conformes con los salarios que perciben”, otro aspecto que afecta de manera directa a los estudiantes.

Por caso, Gelpi destacó que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por las dos cámaras que integran el Congreso, que planteaba el objetivo de actualizar las partidas salariales según el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), significaba un desembolso de tan solo el 0,14% del PBI.

En el mismo diálogo, el rector de la UBA consideró que es un “error garrafal del Gobierno nacional” hablar de la educación pública como un “gasto” o como “plata tirada”, y recordó que los países más desarrollados invierten mucho dinero en educación superior, porque es lo que, más tarde, los posiciona en el resto del mundo.

“Es muy poco lo que modifica la Ley de Financiamiento Universitario en el Presupuesto. Lo más importante es que el gasto en educación no es plata que se tira, es inversión en el país y en la gente joven. La educación pública ha sido un pilar de la educación en Argentina y de la famosa movilidad social, lo que le permitía a la gente crecer y avanzar”, insistió la máxima autoridad de la UBA.

Cabe mencionar que, los docentes y no docentes de todas las universidades públicas del país llevan adelante este jueves y viernes un paro para reclamarle al Gobierno nacional que incremente las partidas salariales o reabra las paritarias, ya que los haberes están desactualizados casi un 50% en relación a la inflación.

“La Ley de Financiamiento Universitario no es un hecho político, como argumenta una y otra vez el presidente Milei. Es una realidad que los docentes tenemos un atraso salarial del 50% y no tenemos plata para investigación. No podemos comprar reactivos para investigación ni podemos publicar trabajos que aumentan el prestigio de la universidad. No es política, son hechos concretos”, lanzó Gelpi.

En ese marco, Gelpi realizó un desesperado pedido: “Señor Presidente: como docente, como investigador, como profesor y como rector de la UBA, le pido por favor, por el futuro del país, que no vete la Ley de Financiamiento Universitario. Por el futuro del país, de la gente joven, de la educación pública, de la investigación y de la salud pública, que son los pilares de un país del primer mundo”.

Con información de Diputadosbas