Más motosierra: Cierran Trenes Argentinos Capital Humano y echan a 1388 empleados

El Vocero Presidencial Manuel Adorni anunció hoy el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), una empresa estatal que tenía una “estructura sobredimensionada” que “duplicaba las tareas de otras compañías estatales ferroviarias”.

A partir de ahora “va a significar un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado”, dijo Adorni sobre el cierre de la empresa.

Adorni anunció la medida, dispuesta a través de la resolución Nº 35/2024, acompañado por el Secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien detalló que durante la gestión de Alberto Fernández se le destinaron 180 millones de pesos a DECAHF, que tomaba medidas como la “puesta en valor de obras de arte” en “algunas estaciones en las que ni siquiera operaban trenes” y “que tenían más que ver con amigos de la política” como “algún intendente afín en la línea del gobierno de turno”, mientras que los trenes estaban sin mantenimiento.

«Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1388 puestos de trabajo», precisó sobre los despidos por el cierre.

Otro cierre

El Secretario de Transporte indicó que esta decisión se toma para cumplir con las instrucciones de Presidente Javier Milei de “reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios”. En ese sentido, informó que “se ha cerrado también el Instituto Argentino de Transporte», un ente creado en 2014 que por más de 10 años “no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado”, pero generaba “desgastes administrativos innecesarios”.

Por otro lado, Adorni afirmó que “el Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades” y dijo que el lugar para dar esa discusión “es el Presupuesto nacional”, al tiempo que cuestionó que “el Congreso sancione leyes que no tengan una partida asignada, o sea, que no puedan financiarse”.

El Vocero detalló que el Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes, e incrementó un 270% los gastos de funcionamiento mientras que otorgó unos 49.000 millones de pesos adicionales a los hospitales universitarios.

Universidades

“Los recursos se enviaron, lo que falta saber es en qué se usaron”, reflexionó el vocero e indicó que por eso el Gobierno avanzó con la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para llevar adelante auditorías. A modo de ejemplo, cuestionó que el Instituto Universitario Nacional Madres Plaza de Mayo recibiera 1.500 millones de pesos durante la gestión anterior y sólo tuviera 16 egresados, o que «el 21,8% de los estudiantes de Medicina sean extranjeros”.

Por otro lado, el Vocero destacó que la baja del precio de la nafta y el gasoil producto del descenso del precio internacional del crudo brent “es una consecuencia de la estabilidad de la economía argentina” ya que “nadie baja el precio en un contexto de inflación”, y recordó que “hace menos de un año había filas por la escasez de combustible en la Argentina” como “consecuencia de las distorsiones generadas por el Plan Platita” del ex Ministro de Economía Sergio Massa.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

Manuel Adorni:

✅“Resaltar que hoy amanecimos con la nafta y el gasoil más barato. Es la primera vez que esto ocurre en cinco años”.

✅“La baja del precio de los combustibles que se ve hoy en los surtidores es una consecuencia de la estabilidad de la economía argentina, nadie baja el precio en un contexto de inflación”.

✅ “Después de años de decadencia se terminó la Argentina del desabastecimiento de los precios ficticios por la intervención del Estado y de las medidas a contramano del mundo. El camino correcto es la libertad”.

✅ (Presupuesto universitario) “El Gobierno no está en contra del reclamo. El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades”.

✅ “Los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto”.

✅ “El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes”.

✅ “La falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados, por eso el Gobierno avanzó con la SIGEN para llevar adelante la auditoría”.

✅ “No es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último que es el de educarse”.

✅ “Del lado del Gobierno, siempre vamos a estar abiertos para discutir y para debatir la situación de las universidades, mejorar su presupuesto, su calidad y mejorar todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga lo que tiene que tener”.

✅ “El veto sigue firme. En el próximo Boletín Oficial se verá publicado”

✅ “El único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario es en el Congreso. Con responsabilidad y bajo el esquema del equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la postura que ya todos conocen que tenemos sobre cómo manejar las arcas del Estado, es una discusión que hay que dar. La motivamos e invitamos a todos a tenerla. Hay que empezar a discutir cosas en la Argentina que antes no se discutían.”

✅ “No hay ningún operativo especial, entendemos que va a ser una movilización en paz, genuina, y esperemos que no esté manchada, como estuvo la anterior, con algunos personajes del tren fantasma”.

✅ (Dólar tarjeta) ”Es falso eso que se publicó. No hay nada que hoy se esté evaluando en pos de subir algún impuesto o una carga para compensar determinada supuesta pérdida del dólar”.

✅ (Viaje a China) “El viaje lo confirmó el Presidente, no están ni los detalles ni las fechas ni ningún tipo de información que te pueda dar”.

✅ “El Presidente siempre dijo lo mismo: Nosotros vamos a mantener una buena relación con todo el mundo, lo que no quita que no vamos a interferir en el negocio entre privados y, de hecho, China es uno de nuestros principales socios comerciales. Así que, no, no creo que haya habido ningún cambio”.

✅ “Sobre el precio de los medicamentos, va a ser una de las tareas principales del flamante ministro Lugones encarar el análisis de si existe alguna distorsión que implique alguna falta a la Ley de la Competencia o, como ha pasado en otros rubros, con respecto a precios que no condicen con la libre competencia y el libre mercado”.

✅ “El Gobierno Nacional dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, más conocida como DECAHF. Una de las cinco empresas ferroviarias que administra el Estado”.

Franco Mogetta, secretario de Transporte de Nación:

✅ “Cerramos DECAHF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1388 puestos de trabajo, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados”.

✅ “DECAHF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares”.

✅ “Hoy es un gran día porque estamos reduciendo el gasto camino a reducir el déficit del Estado por instrucción del Presidente, eliminando gastos que son totalmente innecesarios”.

✅ “Las anomalías en esta empresa tenían que ver con áreas de género que contrataban personal que no prestaba tareas en el lugar, y pagaban sueldos. Contrataciones de tres productoras audiovisuales por 80 millones de pesos en el 2023, cuando contaban con ese personal para hacerlo ellos mismos. Gastos superfluos en catering que estaban muy lejos de una función propia del sistema ferroviario, y la contratación de artistas para hacer obras de teatro en estaciones ferroviarias”.

✅ (Auditoría de la Federal Aviation Administration de Estados Unidos/Anac) “Nos encontramos en un altísimo porcentaje de avance para resolver los hallazgos dentro de los 7 elementos que nos ha marcado el organismo, y junto a expertos internacionales de la OACI, para mantener la categoría de seguridad operacional que por la situación nefasta en la que encontramos fue necesario que el Presidente a través de un decreto lo intervenga. Venimos a revertir una situación de años de desidia”.

✅ (Paro del 17/10) “Eso se está gestionando a través de la autoridad de aplicación del trabajo, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Nosotros, desde la Secretaría de Transporte, somos simplemente autoridad de aplicación del servicio de transporte”.

✅ “Esta medida tiene que ver 100% con un posicionamiento político, y nada de laboral tiene. Hoy mantienen su postura radicalizada, que no tiene nada que ver con reclamos salariales porque dentro del mismo sector, hay cinco sindicatos operando en la industria, dos de esos sindicatos ya cerraron su paritaria”.